В Кремле рассказали, просили ли кандидаты в президенты Украины о встрече с Путиным

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера – рассказал, просили ли кандидаты в на пост президента Украины о встрече с главой России Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, ни от Петра Порошенко, ни от Владимира Зеленского никаких запросов по этому поводу не поступало, передаёт РИА Новости.

«Насколько мне известно, никаких запросов не было», – сказал Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ.

При этом он пояснил, что если кто-то из участников второго тура президентских выборов на Украине пожелает встретиться с Путиным, то это будет рассмотрено.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон в Париже встретится в 16:00 мск с Владимиром Зеленским, а в 19:00 мск с Петром Порошенко.