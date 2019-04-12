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В России испытали уникальный двигатель, который нарушает законы физики

Москва, 12.04.2019

В России успешно испытали неракетный нереактивный квантовый двигатель, сообщает журнал  «Воздушно-космическая сфера».

Испытания двигатель, нарушающего законы физики, прошли 3 марта. Устройство способно развить удельную силу тяги в 115 ньютонов на киловатт, что в 165 раз выше, чем у известных жидкостных ракетных двигателей.

Российские ученые в статье изданию комментируют, что уникальность разработки состоит в том, что с появлением двигателя не только  найдено  объяснение работе квантового двигателя, но и увеличена сила тяги по сравнению с западными аналогами. В пример приводятся аналогичные китайские и американские разработки.

Авторы материала уверены, что будущее именно за квантовыми двигателями, а также другими космическими технологиям. В статье говориться, что «в настоящее время лидером в разработке теории и конструкций квантовых двигателей является Россия».

Также в статье приводятся протоколы контрольных испытаний, к которых утверждается, что переход от ЖРД к КвД позволит «более чем в сто раз, то не в десять раз, как объявил Илон Маск», снизить пусковые затраты.

Также научное издание уточняет, что по своей конструкции двигатель напоминает изделие EmDrive, которое было впервые продемонстрировано в 2002 году британским инженером Роджером Шойером.

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