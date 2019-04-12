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В России продолжает снижаться рождаемость

Москва, 12.04.2019

Максим Топилин – глава министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ – рассказал о замедлении темпов снижения рождаемости в нашей стране. По его словам, в 2018 году темп снижения рождаемости замедлился по сравнению с прошлым годом. Как пояснил чиновник, количество рождений в 2018 году составило 1,604 млн. Таким образом, в процентном выражении снижение составляет 5,4%, передаёт РИА Новости.

«А это примерно, минус 90 тыс. рождений. Если же считать показатели прошлого года без вступившего нового демографического пакета, то снижение было почти 200 тыс.», – подчеркнул Топилин в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда.

При этом он отметил, что эту тенденцию необходимо переломить.

«Хотя это очень неприятно, безусловно. Но мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить. Уверен, это можно сделать», – резюмировал чиновник.

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