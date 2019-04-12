В России прокомментировали намерения Лукашенко ремонтировать нефтерповоды

Как сообщил глава российской компании «Транснефть» Игорь Демин, состояние нефтепровода «Дружба» по которому Россия поставляет нефть в Европу через Белоруссию удовлетворительное.

Руководитель не отрицает, что в трубах есть дефекты, но они не требуют срочной аварийной остановки для ремонта. Демин заявил, что его компания готова оказать помощь коллегам из Белоруссии в ремонте, если такая необходимость возникнет.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она «совсем обнаглела и выкручивает руки Минску». Также он разрешил правительству при необходимости закрывать нефтепроводы, по которым Россия осуществляет транзит нефти, если они требуют ремонта.

Сразу за заявлением белорусского лидера вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко сообщил о возможной приостановке работы нефтепровода «Дружба» из-за требований экологии. Он также допустил ограничение поставок по трубопроводу.