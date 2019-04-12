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Выбор оборудования для автосервиса

Москва, 12.04.2019
#PressRelease

Чтобы оборудование для автосервиса купить наиболее подходящее, необходимо руководствоваться рядом приведенных ниже критериев.

Планируемая целевая аудитория. Для обслуживания новых иномарок потребуется совсем иная комплектация оборудования, чем для обслуживания автомобилей, выпускаемых российскими производителями. Чем выше класс обслуживаемых машин, тем дороже обойдется оборудование.

Количество видов оказываемых услуг. Чем оно больше, тем разнообразнее должно быть оборудование и тем более значительные финансовые средства понадобится потратить на его приобретение. Если автосервис ограничится выполнением кузовного ремонта, то оборудование для сход‑развала на нем не потребуется. Если на слесарном участке будут выполняться исключительно работы по замене масле и установке дополнительного оборудования, то нет никакой нужды в покупке инструментов для ремонта моторов.

Размер стартового капитала. После принятия решения о видах предоставляемых услуг и количестве работников автосервиса вопрос относительно перечня приобретаемого оборудования можно считать решенным. Теперь надо уложиться в располагаемый бюджет. Различные модели оборудования, выпущенные разными производителями, имеют разную стоимость. После завершения подготовки бизнес‑плана может выясниться, что денег недостаточно, и тогда придется вместо импортного шиномонтажного станка покупать российский. Это же касается и других видов оборудования. Корректировка бизнес‑плана может состоять из множества итераций, в ходе которых производятся замена моделей оборудования и пересчет суммарных затрат на их приобретение. Нередко поначалу кажется, что имеющегося капитала хватит на покупку всего необходимого, а впоследствии оказывается, что затраты заметно превышают имеющиеся финансовые возможности.

Тип создаваемого бизнеса. Если его в дальнейшем планируется продать, то можно смело приобретать недорогое оборудование с непродолжительным сроком эксплуатации. Если же бизнес выстраивается в расчете на долгую перспективу, то следует позаботиться о максимальном ресурсе используемого оборудования.

Наличие или отсутствие собственного земельного участка. Если помещение для автосервиса берется в аренду, то необходимо обеспечить возможность демонтировать оборудование для переезда в случае внезапного возникновения такой необходимости. При этом надо учитывать, что далеко не всякий тип оборудования может быть легко демонтирован и перевезен на новое место.

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