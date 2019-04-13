Банкротство физических лиц

Рекомендации финансовых управляющих по поводу банкротства физлиц

Ниже приводится ряд полезных советов от лиц, каждый день принимающих участие в судебных делах о банкротстве физических лиц и прекрасно осведомленных обо всех нюансах данной процедуры.

Первая трудность, с которой приходится столкнуться физлицам в начале процедуры банкротства, состоит в сборе требуемых документов. Для этого необходимо наличие опыта и времени. При их отсутствии желательно воспользоваться помощью юриста соответствующей специализации.

При подготовке заявления в суд тоже полезно воспользоваться помощью юриста, однако лучше всего присутствовать при выполнении им этой работы и вносить необходимые поправки, относящиеся к конкретным фактам из жизни должника. Хотя в глобальной сети можно найти множество образцов таких заявлений, все же каждая процедура несостоятельности имеет свои нюансы.

В заявлении с максимальной лаконичностью следует излагать только факты, включая величину долгов, величину своей собственности, число и контактные данные кредиторов, величину своих доходов, число своих детей и иждивенцев.

Подача заявления в суд осуществляется вместе с документами, подтверждающими информацию, указанную в нем. При этом необходимо оплатить госпошлину и внести финансовые средства на депозит суда в качестве оплаты услуг, оказываемых финуправляющим.

Затем нужно выбрать арбитражного управляющего, который будет выполнять посреднические функции между банкротом и судебным органом.

Продолжительность периода с момента обращения до проведения первого слушания в суде в среднем составляет примерно тридцать дней. Банкроту нужно представить убедительные доказательства того, что несостоятельность наступила в из-за форс-мажорных обстоятельств.

После назначения в ходе судебного разбирательства процедуры реструктуризации задолженности или продажи собственности все действия выполняет финуправляющий, у которого есть право оспаривать сделки, заключенные банкротом на протяжении трех последних лет. Но лишь только те из них, которые вызывают подозрения. К примеру, если должник три года назад продал по рыночной стоимости дачный участок для возврата долга, эта сделка оспариваться не будет. Однако при продаже им автомашины бизнес-класса за 150 тыс. руб. дело обстоит совсем иначе.

У гражданина, получающего регулярный доход, есть право в рамках дела о несостоятельности подать просьбу об исключении некоторой денежной суммы из конкурсной массы. Кроме того, исключаются денежные средства, которыми оплачивается содержание иждивенцев или детей должника. Помимо прожиточного минимума, из конкурсной массы возможно исключение затрат на аренду квартиры, автомашины, используемой для связанных с работой поездок, и т. п.

После окончания продажи имущества должника оставшаяся сумма задолженности в случае ее наличия списывается, а гражданин объявляется несостоятельным.

Последствия признания физлица банкротом

В процессе признания несостоятельности физлица одни возникающие последствия длятся в течение периода судебного разбирательства, другие наступают после окончания данной процедуры. Они отчасти облегчают жизнь банкрота, отчасти осложняют ее. После первого слушания в суде по делу о банкротстве происходит следующее:

начатое в отношении банкрота исполнительное делопроизводство завершается, его собственность и счета в банковских учреждениях не могут быть арестованы или изъяты;

погашение долгов производится в порядке очередности;

банковские иски направляются в суд, занимающийся рассмотрением дела о несостоятельности;

пени и штрафы аннулируются, величина прежнего долга составляет тело новой задолженности;

По окончании процедуры банкротства происходит списание всех задолженностей, оставшихся после продажи собственности должника. Затем вступают в силу следующие последствия:

На протяжении пятилетнего периода запрещаются повторное признание несостоятельности гражданина и получение им статуса индивидуального предпринимателя.

На протяжении трехлетнего периода банкрот не имеет права работать на руководящих должностях.

Скрыть факт несостоятельности перед банковскими учреждениями невозможно.

Минимальная стоимость процедуры банкротства составляет 40 тыс. руб. С течением времени происходит постепенное ужесточение условий прохождения процедуры несостоятельности физлиц. И в дальнейшем эксперты ожидают сохранения данной тенденции.