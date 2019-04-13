Курс доллара: такого поворота никто не ожидал

Курс доллара завершил неделю снижением к рублю. Курс доллара снизился в пятницу на 39 копеек - до 64,22 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки - 72,71 рубля.

Таким образом курс доллара по итогам торговой недели снизился на 0.92%. С начала года российская валюта укрепилась к доллару на 7.6%.

При этом именно в апреле ожидалось значительное падение рубля. И такой поворот мало кто ожидал. Причина наблюдаемой динамики курса рубля связана прежде всего со снижением премии за риск, так как после обнародования доклада Мюллера, в котором констатируется отсутствие сговора между Дональдом Трампом и Россией, перспектива жесткого сценария с введением санкций против РФ ослабла. К тому же введение нового пакета санкций откладывается.

Другими факторами поддерживающими рубль выступают встречный ветер в отношении активов EM и рост нефти на фоне роста геополитической напряженности в ряде регионов.

Тепрь аналитики делают все более смелые прогнозы и не исключают, что на следующей неделе курс доллара может сместиться в диапазон 63-64 рубля и достигнет максимумов в этом году (63,55 рубля за доллар).