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Какие средства помогут избавиться от храпа в домашних условиях

Москва, 13.04.2019
Каждый человек хочет ночью выспаться, а храп напрямую мешает этому. Храп сам по себе может быть признаком какого-нибудь серьезного заболевания, а еще он отравляет жизнь всем окружающим.
#PressRelease

Стоит рассмотреть несколько способов как избавиться от храпа.

Поза

Чаще всего человек храпит в определенной позе – например, на спине. Стоит попробовать изменить позу сна, а для этого подобрать другой матрас, подушки или поменять даже кровать, диван, на более удобную мебель. Другая поза при засыпании может существенно снизить храп на протяжении всей ночи.

Что мешает воздуху

Храп возникает из-за того, что воздуху проходить что-то мешает. Возможно, нужно закапать на ночь нос или принять ванну, душ, с эфирными маслами. Это расслабляет и освобождает пути для прохождения воздуха. Мешать прохождению воздуха может и большое количество жира, двойной подбородок, что очень часто наблюдается при ожирении.

Вода

Рекомендуется пить побольше воды, до 2 литров в день. Это разжижает все жидкости организма, в том числе слизь. Вода должна быть чистой, а не в виде чая, кофе, сладких напитков, алкоголя или хлорированной жидкости из-под крана.

Пылесборники

Стоит избавляться от старых подушек, матрасов, диванов, ведь они копят в себе большое количество пыли и аллергенов.

Алкоголь

Алкоголь в вечернее время и перед сном способствует тому, что мышцы носоглотки чересчур расслабляются, и человек начинает сильно храпеть.

Упражнения

Есть специальные упражнения, которые помогают избавиться от храпа. Правда, их эффективность будет заметна только при систематическом повторении.

Увлажнители

Храп может возникать из-за пересыхания носоглотки и дыхательных путей. Возможно, стоит приобрести в квартиру увлажнитель. Сушат воздух кондиционеры, отопительные приборы.

Нос

Случается так, что храп возникает из-за определенного строения носа. В продаже есть специальные полоски, которые могут удерживать нос в правильном положении.

Современные технологии

Nora – это новая технология борьбы с храпом. Гаджет укладывают под подушку, а при храпе он начинает вибрировать. Существуют и другие современные приспособления для борьбы с храпом, правда, их 100% эффективность не доказана. Кому-то помогает одно средство, а кому-то другое.

Слизистая пища

Причиной храпа может быть слизистая пища. Не стоит ее употреблять после 6 вечера.

Успокоительные лекарства

Некоторые успокоительные лекарства, принятые перед сном, могут становиться причиной храпа. Лучше на ночь принять отвары лекарственных трав – ромашки, пустырника, зверобоя.

Возраст

Мышцы гортани теряют свою эластичность из-за возраста, потому храпом страдают почти все пожилые люди.

Аптека

В аптеке или интернете можно приобрести разные средства – капли от храпа или специальные клипсы.

Обращение к врачу

Храп может быть симптомом очень серьезного заболевания, потому стоит рассмотреть возможность обращения к врачу. Причиной храпа могут быть как сердечно-сосудистые заболевания, так и болезни глотки, носа. Храп является и одним из симптомов апноэ. Врачи могут не только провести диагностику, но и назначат эффективное лечение, возможно, при этом получится справиться и с храпом.

Сегодня хирургические операции проводятся с меньшей долей риска, потому стоит рассмотреть возможность удаления миндалин или аденоидов. Правда, назначать такие оперативные методы вмешательства должен только врач, как и определять их целесообразность.

В среднем возрасте чаще от храпа страдают мужчины, чем женщины. Они редко считают это патологией или чем-то серьезным. Важно понимать то, что храп мешает не только окружающим. Сам человек, который храпит, подвергается серьезной опасности, потому эту проблему необходимо решать. 

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