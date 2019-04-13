Какие средства помогут избавиться от храпа в домашних условиях

Стоит рассмотреть несколько способов как избавиться от храпа.
Чаще всего человек храпит в определенной позе – например, на спине. Стоит попробовать изменить позу сна, а для этого подобрать другой матрас, подушки или поменять даже кровать, диван, на более удобную мебель. Другая поза при засыпании может существенно снизить храп на протяжении всей ночи.
Храп возникает из-за того, что воздуху проходить что-то мешает. Возможно, нужно закапать на ночь нос или принять ванну, душ, с эфирными маслами. Это расслабляет и освобождает пути для прохождения воздуха. Мешать прохождению воздуха может и большое количество жира, двойной подбородок, что очень часто наблюдается при ожирении.
Рекомендуется пить побольше воды, до 2 литров в день. Это разжижает все жидкости организма, в том числе слизь. Вода должна быть чистой, а не в виде чая, кофе, сладких напитков, алкоголя или хлорированной жидкости из-под крана.
Стоит избавляться от старых подушек, матрасов, диванов, ведь они копят в себе большое количество пыли и аллергенов.
Алкоголь в вечернее время и перед сном способствует тому, что мышцы носоглотки чересчур расслабляются, и человек начинает сильно храпеть.
Есть специальные упражнения, которые помогают избавиться от храпа. Правда, их эффективность будет заметна только при систематическом повторении.
Храп может возникать из-за пересыхания носоглотки и дыхательных путей. Возможно, стоит приобрести в квартиру увлажнитель. Сушат воздух кондиционеры, отопительные приборы.
Случается так, что храп возникает из-за определенного строения носа. В продаже есть специальные полоски, которые могут удерживать нос в правильном положении.
Nora – это новая технология борьбы с храпом. Гаджет укладывают под подушку, а при храпе он начинает вибрировать. Существуют и другие современные приспособления для борьбы с храпом, правда, их 100% эффективность не доказана. Кому-то помогает одно средство, а кому-то другое.
Причиной храпа может быть слизистая пища. Не стоит ее употреблять после 6 вечера.
Некоторые успокоительные лекарства, принятые перед сном, могут становиться причиной храпа. Лучше на ночь принять отвары лекарственных трав – ромашки, пустырника, зверобоя.
Мышцы гортани теряют свою эластичность из-за возраста, потому храпом страдают почти все пожилые люди.
В аптеке или интернете можно приобрести разные средства – капли от храпа или специальные клипсы.
Храп может быть симптомом очень серьезного заболевания, потому стоит рассмотреть возможность обращения к врачу. Причиной храпа могут быть как сердечно-сосудистые заболевания, так и болезни глотки, носа. Храп является и одним из симптомов апноэ. Врачи могут не только провести диагностику, но и назначат эффективное лечение, возможно, при этом получится справиться и с храпом.
Сегодня хирургические операции проводятся с меньшей долей риска, потому стоит рассмотреть возможность удаления миндалин или аденоидов. Правда, назначать такие оперативные методы вмешательства должен только врач, как и определять их целесообразность.
В среднем возрасте чаще от храпа страдают мужчины, чем женщины. Они редко считают это патологией или чем-то серьезным. Важно понимать то, что храп мешает не только окружающим. Сам человек, который храпит, подвергается серьезной опасности, потому эту проблему необходимо решать.