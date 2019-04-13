Иностранцы наращивают вложения а российский госдолг

ЦБ РФ опубликовал на этой неделе очередной выпуск «Обзора рисков финансовых рынков». Как говорится в сообщении регулятора, рост вложений за первый квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года. При этом рост вложений нерезидентов в гособлигации РФ в марте стал максимальным за последние 18 месяцев, отмечается в документе. Нерезиденты в марте в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком до погашения.

В марте 2019 года ФРС США и ЕЦБ скорректировали ожидания по динамике базовых процентных ставок в сторону снижения на фоне рисков замедления глобального экономического роста, отсутствия договоренностей по Brexit и неопределенности перспектив торгового соглашения между США и Китаем. В результате в марте продолжился приток капитала на долговые рынки развивающихся стран. При этом наблюдалось усиление волатильности на финансовых рынках отдельных ЕМЕ со слабыми фундаментальными показателями (Турции и Аргентине), что привело к некоторому ослаблению общего интереса к риску на глобальных рынках к концу месяца.

На этом фоне Минфин РФ продолжил наращивать объем первичного размещения на еженедельных аукционах ОФЗ и по результатам месяца превысил ожидаемый плановый объем выпуска ОФЗ в первом квартале на 14,2%. Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб.

Крайне успешное начало 2019 года позволило компенсировать массовый отток нерезидентов в августе 2018, когда тема санкций стояла как никогда остро, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев: совокупный объем иностранных инвестиций вновь превысил 2 трлн рублей. В данный момент наблюдается высокий спрос на рисковые активы развивающихся стран, из-за относительного спокойствия на глобальном рынке, но российские бумаги, безусловно, вызывают наибольший интерес.

Недавно ЦБ отчитался о замедлении инфляции и предположил, что она уже прошла свой годовой пик и далее будет только снижаться. Кроме того, у России один из самых маленьких госдолгов в мире (467,8 млрд долларов), золотовалютные резервы находятся на пятилетних максимумах и перекрывают весь долг страны (489,5 млрд долларов). Текущий позитив в совокупности с крепким рублем (+7% с начала года) заставляет инвесторов ожидать переход к более мягкой ДКП в ближайшем времени, что должно снизить доходность отечественных ОФЗ.

Например, один из крупнейших банков мира - американский Goldman Sachs, чье мнение пользуется большим авторитетом в финансовом мире, предрек снижение ключевой ставки до 6,50% к концу 2020 года. Именно в связи с подобными ожиданиями эксперт связывает столь высокий спрос на долгосрочные бумаги Минфина: инвесторы пытаются успеть приобрести замечательный актив по наиболее привлекательным условиям и получать хорошую прибыль в ближайшие годы.

На прошлой неделе американский политик заявил об отсутствии прежнего энтузиазма в конгрессе по вопросам новых санкций, а значит, в ближайшее время новых ограничений вполне может не последовать, особенно серьезных - вроде запрета на покупку госдолга, полагает Геннадий Николаев. Благодаря снижению геополитического давления, высоким ценам на нефть и замедлению инфляции, повышенный спрос на ОФЗ будет сохранятся до лета, когда ЦБ с наибольшей вероятностью решится на первое снижение ключевой ставки. Тем не менее на фоне желания ФРС и ЕЦБ повременить с ростом процентных ставок, российские бумаги продолжат быть крайне привлекательными и после снижения ставки до 7,25%.

Указанный показатель – это своеобразный мартовский рекорд, самый сильный прирост покупок нерезидентов за последние 1,5 года, с сентября 2017-го, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Теперь у нерезидентов, пока будем называть их так, на руках ОФЗ на общую сумму около 2 трлн рублей. То есть примерно такой же объем, как в августе 2018 года, когда начался отток. Можно ли сказать, что тенденция переломлена? И да, и нет. Формально, по цифрам, отток действительно прекратился, но сами понятия «резидент» и «нерезидент» в современном мире сильно размылись, потому что российская компания может, например, находиться в офшоре, покупать ОФЗ на заемные деньги, и считаться нерезидентом, который почему-то воспылал любовью к российскому госдолгу.

А может, продолжает аналитик, его попросили воспылать, а может быть, это даже делалось на государственные деньги, чтобы поддержать рынок — и это очень сложно понять, сложно отличить от реальной «рыночной» мотивации, да и существует ли она? В целом, полагает Алексей Антонов, учитывая назревающие новые санкции со стороны США, которые могут включать в себя запрет на покупку или даже на владение российским госдолгом, ажиотажный спрос на ОФЗ плохо поддается рациональному объяснению.