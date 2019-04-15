Авторы бродвейских мюзиклов проведут творческую встречу в Большом театре

Визит знаменитого творческого дуэта в Москву состоится в рамках международного культурно-образовательного проекта Broadway Dreams. Организаторами традиционно выступают театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» и некоммерческая организация The Broadway Dreams Foundation. Проект проходит при поддержке Посольства США в России.

С именами Стивена Флаэрти и Линн Аренс связаны такие разноплановые бродвейские мюзиклы, как «Анастасия», «Рэгтайм», «Однажды на этом острове», «Рокки», «Сюссикл» и другие. За тридцать лет совместной работы Линн и Стивен становились обладателями главной и самой престижной бродвейской премии «Тони», а также премии Лоуренса Оливье в Великобритании, многократными номинантами на «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар». Примечательно, что это будет первый приезд творческого дуэта в Россию.

Стивен Флаэрти расскажет, как происходит работа над партитурой мюзикла, а Линн Аренс поделится своим опытом работы над песенными текстами. Где черпать вдохновение, как устроен мир бродвейских мюзиклов, как написать хороший текст для вокального номера музыкального спектакля? Каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос и узнать, в чем состоит секрет профессионально мастерства ведущего творческого союза Бродвея.

Кроме того, в рамках встречи пройдет мастер-класс для композиторов. У молодых авторов появится уникальная возможность сыграть свою мелодию и получить оценку, ценные советы от Линн Аренс и Стивена Флаэрти. Для участия необходимо при регистрации в специальном поле оставить ссылку на музыкальный материал. Организаторы свяжутся с вами отдельно.

Мастерские Broadway Dreams – совместный проект некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation и театральной компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачева, который уже четвертый год проходит в Москве при поддержке Посольства США в России. Команда бродвейских профессионалов проводит бесплатные занятия по актерскому мастерству, хореографии и вокалу для российских актеров музыкального театра, а также организует творческие встречи со студентами театральных учебных заведений, театральными профессионалами, журналистами, искусствоведами и всеми, кого интересует музыкальный театр. В этом году десятидневные творческие мастерские завершатся двумя театрализованными шоу 24 апреля в Театре МДМ. Темой программы станут киномюзиклы: экранизации бродвейских постановок и музыкальные фильмы, перенесенные на сцену. Лучшие артисты, выбранные творческой командой проекта, смогут побывать на Бродвее и представить Россию на гала-концерте The Broadway Dreams Foundation в Нью-Йорке.

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Регистрация доступна по ссылке

Дата и время: 25 апреля в 13:00

Место: Большой театр, Бетховенский зал (м. Театральная, Театральная пл., 1)

ВНИМАНИЕ! Для входа в Большой театр необходимо предъявить паспорт. Пожалуйста, не забудьте взять с собой документ в день мероприятия.