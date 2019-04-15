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Щедрость банков знает границы

Москва, 15.04.2019
#Банки
#Анна Королева
  • Щедрость банков знает границы

Александр Демьянчук/ТАСС

Начало апреля 2019 года ознаменовалось для вкладчиков российских банков неприятной тенденцией - за две недели сразу несколько банков снизили ставки как по рублевым, так и по валютным вкладам. При этом в число таких компаний вошли крупнейшие кредитные организации РФ, например, ВТБ и Альфа-банк. В свою очередь, флагман рынка Сбербанк досрочно прекратил прием самого дорогого вклада в своей линейке, пишет "Коммерсант".   

По словам участников рынка, данная тенденция связана с ожиданиями снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ, причем во втором квартале 2019 года вполне вероятно снижение ставок в целом по рынку. Так что «дорогих» вкладов ждать не стоит – разве что от банков второго и третьего эшелона, для которых привлечение денег от клиентов критично для работы.  

Происходящее свидетельствует о том, уверена генеральный директор CAF Group Наталья Ионова, что инфляция в стране продолжает снижаться. Возможно, банки получили инсайд, что ключевая ставка ЦБ будет понижена, а при высоких процентах по вкладам это означает убытки для них. Поэтому кредитные организации просто заранее минимизируют свои риски. И, скорее всего, полагает эксперт, вопрос снижения ключевой ставки решён – это подтверждается и обеспечением рубля большим запасом золота и снижением резерва РФ в долларах.  

Данное снижение вызвано ожиданиями по поводу дальнейшего снижения ключевой ставки на будущем заседании Центробанка, соглашается заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Однако, обращает внимание он, несмотря на то что во второй половине 2019 действительно прогнозируется общее снижение ставок, банки не рискуют переходить к уверенной корректировке процентных ставок - конкуренция за клиентов все еще остается довольно высокой, так как именно они являются главным источником поступления средств и фондирования в целом.   

В то время как крупные игроки снижают или сохраняют ставки, банки второго эшелона их повышают - это обеспечивает разнонаправленные движения на рынке. Существенно сокращается только доходность долларовых депозитов, находящихся в прямой зависимости от внешней экономической ситуации и от решений ФРС США. В дальнейшем, однако, все будет зависеть от решения, вынесенного на заседании ЦБ РФ по поводу ключевой ставки.  

Средняя ставка по банковским вкладам составляет сейчас около 7-7.5%, напоминает аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов. И, по его мнению, в ближайшие два месяца она может упасть на 1-1.5 процентных пункта. Так что вкладчикам нужно привыкать к более низким доходностям. Консервативная денежно-кредитная политика правительства направлена на то, чтобы снизить общую волатильность в экономике, в том числе и ставок, обеспечить более стабильный курс рубля и стабильную доходность рублевых инструментов в условиях санкций.   

Для среднего домохозяйства снижение ставок по вкладам будет означать необходимость искать инструменты для инвестиций с более высокой доходностью и более высоким риском, уверен Алексей Антонов. Поэтому банки могут столкнуться с некоторым оттоком средств вкладчиков и будут бороться за них с помощью средств маркетинга. Появятся «специальные акции» и прочие программы, притягивающие ликвидность обратно в банк. Стоит упомянуть и то, что какие-то самые небольшие банки попытаются сыграть на контрасте, дать более высокую ставку, чем в среднем по рынку, и с этим нужно быть осторожнее.  

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