Выборы в Финляндии: левые с большим трудом победили националистов

В Финляндии прошли парламентские выборы. Выборы стали уникальными, по крайней мере, в истории Финляндии, потому что ни одной партии не удалось набрать больше 20% голосов избирателей.

Впервые после 2003 года правительство возглавит премьер-министр с левыми политическими взглядами. Левоцентристская Социал-демократическая партия (SDP) Финляндии, во главе с Антти Ринне, набрала 17,7%. Всего на 0,2% от социал-демократов отстали националисты и евроскептики «Финны». Третьей стала правоцентристская Национальная коалиционная партия, возглавляемая нынешним министром финансов Петтери Орпо. Правящая Партия центра во главе с действующим премьером Юхи Сипиля сумела занять лишь четвертое место. Кроме этих партий, в 200-местный парламент Финляндии прошли «зеленые», левые, Партия шведов и христианские демократы. Места среди первой четверки распределились следующим образом: SDP – 40 мест, «Финны» – 39, «коалиционщики» - 38 и «центристы – 31.

«Впервые после 1999 года мы стали главной партией Финляндии,- заявил на митинге сторонников SDP Антти Ринне.- SDP стала партией премьер-министра».

Для того, чтобы получить право сформировать однопартийное правительство, социал-демократам было необходимо набрать в 2,5 раза больше голосов. Теперь Ринне предстоит нелегкий процесс создания коалиционного правительства. Минимальный разрыв между тремя первыми партиями максимально усложнит для него этот процесс. Особую сложность придаст ему высокий результат националистов, с которыми отказываются сотрудничать большинство финских политиков. Главным вопросом этих выборов было будущее системы социальной защиты Финляндии, которая является базой северо-европейской социальной модели. Левые политики хотят сохранить ее при помощи повышения налогов, а правоцентристы выступают за сокращение из-за постоянно растущих расходов.

Партия «Финны» выступает против мигрантов и чересчур активной политики властей в защите окружающей среды.

«Финляндия не в состоянии спасти весь мир,- говорит лидер националистов Юсси Халла-ахо.- Мы уже выполнили свою часть работы».

«Финны» выступают против налога на употребление мяса. Их поддерживают в основном сельские жители, которые боятся резкого роста цен на топливо и считают налог на мясо атакой на традиционный финский образ жизни.

Успех финских социал-демократов, надеются европейские левые, станет переломным моментом в борьбе между левыми и националистами-популистами, которые в последние годы стали одной из главных политических сил на севере Европы так же, как и в других ее частях. В соседней Швеции, например, премьеру Стефану Лёвену с большим трудом удалось удержаться у власти после осеннего разгрома на парламентских выборах. Для создания правящей коалиции ему пришлось пообещать двум либеральным партиям ужесточить политику правительства.

В Дании парламентские выборы пройдут в июне. Датские социал-демократы повышают рейтинг после того, как взяли на вооружение антимигрантскую риторику популистов.