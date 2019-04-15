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Строительство «Северного потока-2» продолжится, несмотря на поправки к Газовой директиве

Москва, 15.04.2019

Совет стран Евросоюза окончательно одобрил поправки к Газовой директиве, говорится в сообщении СЕ, опубликованном на сайте организации. Уточняется, что документ был принят Советом стран ЕС по сельскому хозяйству и вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Основные нововведения к Газовой директиве ЕС касаются работы морских газопроводов, в том числе и «Северного потока». Однако на ход строительства газопровода «Северный поток — 2» поправки не повлияют и строительство газопровода продолжается по графику, заявил представитель компании Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт.

Одобрение совета стало последним этапом на пути официального согласования документа. Ранее 4 апреля его утвердил Европарламент: поправки поддержали 465 депутатов, против высказались 95.

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