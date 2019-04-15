Как Группа компаний 1520 автоматизирует движение поездов

Российские железные дороги в ближайшем будущем ждет полное обновление. Уже сейчас РЖД является одним из крупнейших инвесторов российской экономики. За последние пять лет компания вложила в инфраструктуру более 2,3 трлн рублей. Эти деньги пошли на строительство и модернизацию железных дорог, мостов, вокзалов и на обновление парка.

Конечно, вопрос об эффективности использования этих средств в России всегда стоит особенно остро. Любой инвестор хочет как можно быстрее окупить свои вложения. Построенную инфраструктуру нужно загружать максимально полно и подвергать ее наименьшему износу. Этому может помочь такой неминуемый тренд развития транспортной отрасли, как цифровизация железных дорог. Ручной труд заменяется автоматическими процессами не только ради экономии на зарплате. Перед отраслью стоит более масштабная и сложная задача — исключение человеческого фактора из процесса логистики и управления движением поездов, направленная в первую очередь на повышение безопасности на железных дорогах.

Цифровизация дает очевидный ответ на все эти вопросы: она позволяет автоматизировать движение поездов, а значит, более интенсивно использовать имеющуюся инфраструктуру. Она повышает безопасность дорожного движения. Всё вместе это дает колоссальную отдачу: уменьшается роль ручного труда, экономятся средства на строительстве новой капиталоемкой инфраструктуры, фонды подвержены меньшему износу, так как автоматизация позволяет качественнее планировать маршруты. А это более равномерное движение без резких ускорений и торможений и, соответственно, меньший износ рельсов, колесных пар локомотивов и т. п.

Сегодня основные компетенции по цифровизации российских железных дорог сосредоточены в Группе компаний 1520. Это крупнейший производственно-строительный холдинг, в который входят более 50 предприятий, он является лидером в сфере проектирования и строительства железных дорог в России и ближнем зарубежье, работает на всем пространстве железнодорожной колеи шириной 1520 мм, от Балтики до Тихого океана. В портфеле проектов «под ключ» — модернизация Восточного полигона (БАМ и Транссиб), реконструкция Московского транспортного узла и другие крупные проекты, связанные с комплексным развитием железнодорожной инфраструктуры.

ГК 1520 — создатели МЦК и Усть-Луги

В России автоматизировать железнодорожное движение начали еще в 1980-е годы. И по сей день это остается колоссальной задачей, которую невозможно реализовать быстро. Одно дело — подогнать под «цифру» завод (что до сих пор редкость), на порядок сложнее создать умный город (пока в мире известны лишь единичные случае) и куда сложнее цифровизировать самую крупную железнодорожную сеть в мире, протяженностью 85 тыс. километров.

Однако за последние четыре десятилетия в РЖД ведется системная работа в этом направлении. Компания внедряет систему железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и уже добилась серьезных результатов. «Очевидные выгоды новых технологий: увеличивается скорость и повышается безопасность движения железнодорожных составов, увеличивается пропускная способность железных дорог», — говорит заместитель генерального директора Группы компаний 1520 Павел Середа.

Один из самых современных и инновационных железнодорожных проектов, Московское центральное кольцо (МЦК), — полностью цифровизированная железная дорога. Здесь используются микропроцессорные системы управления движением поездов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, высокоскоростные линии оптоволоконной связи, принципиально новые алгоритмы и технологические программы, а также большой опыт применения современных инфокоммуникационных технологий. За разработку таких инновационных решений только за 2018 год на международных выставках проект ГК 1520 получил 24 золотые и серебряные медали.

Другой пример будущего транспортной инфраструктуры — ультрасовременный порт Усть-Луга. За счет информационных технологий удалось решить проблему длительных непроизводительных простоев подвижного состава, повысить ритмичность поездной и маневровой работы, рационально использовать инфраструктуру. Напомним, это крупнейший порт на Балтике, за год он переваливает более 70 млн тонн грузов, а еще десять лет назад переваливал не более 10 млн тонн. Десятикратный рост за десятилетие без возникновения коллапса на железнодорожной инфраструктуре — это действительно прорыв инженерной мысли.

«Цифровизация РЖД проходит в русле мирового опыта создания инновационного железнодорожного каркаса страны. Это опыт успешной модернизации важнейшей отрасли экономики, который мы видим на примере МЦК и линий Московской железной дороги», — говорит Алексей Крапивин, генеральный директор Группы строительных компаний 1520.

Технологии для Дальнего Востока

Очевидно, что следующим этапом внедрения современных цифровых технологий становится Восточный полигон, включающий в себя легендарные трассы БАМ и Транссиб. Более века Россия развивает это направление, и сейчас страна начинает получать отдачу. Загрузка железной дороги на Восточном полигоне растет в геометрической прогрессии и уже достигла около 100 млн тонн груза в год. Президент России Владимир Путин в своих майских указах поставил план довести этот показатель до 180 млн тонн к 2024 году. Практически удвоение за пять лет, что невозможно без планомерного обновления систем управления движением поездов и устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. Это касается как напольного оборудования (объекты управления, располагаемые вне помещений — в «поле»), так и постового, осуществляющего функции управления объектами и контроля за ними, которое располагается в здании или в транспортабельном модуле. Это и светофоры, и стрелочные электроприводы, и шлагбаумы, и переездное оборудование, которые должны управляться микропроцессорными системами, под чутким присмотром специалистов.

«Группа компаний 1520 запустила процесс создания объединенного инженерного центра, задачей которого будет проектирование, разработка и сервисное обслуживание систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Для обеспечения контрактов жизненного цикла установленных систем ЖАТ уже работают 15 сервисных центров. Мы активно внедряем современные системы микропроцессорной централизации в России. В рамках единого инжинирингового центра строительная компания 1520 объединит более 400 разработчиков систем ЖАТ, проектировщиков и ИТ-специалистов. Они будут не только в короткие сроки разрабатывать продукты ЖАТ, но и проводить опытные испытания на наших предприятиях. Это значительно сократит время внедрения новых продуктов и позволит осуществлять сервисное обслуживание в рамках контрактов жизненного цикла», — говорит Павел Середа.

Таким образом, цифровизация неумолимо распространяется в российской экономике, охватывая даже самые консервативные ее отрасли: промышленность, добычу полезных ископаемых и железные дороги. Еще несколько лет назад казалось, что страна непоправимо отстала от конкурентов, как с Запада, так и с Востока. Однако теперь очевидно, что это не так. Российская инженерная школа и ГК 1520 показали свой характер, продвинув российские прикладные технологии далеко вперед. Обкатывая их на наших инфраструктурных стройках, мы готовы сильно удивить весь остальной мир уже в недалеком будущем.