Кредиторы «Югры» набирают силу

Уже в ближайшие дни, 18 апреля, собрание кредиторов банка «Югра» будет решать, как распродавать имущество банка, заслушает отчет конкурсного управляющего, а также утвердит состав и полномочия комитета кредиторов.

Напомним, «Югра», специализировавшаяся на депозитах физлиц, лишилась лицензии два года назад, в июле 2017-го. Банкротство состоялось в ноябре 2018-го, конкурсным управляющим стало АСВ: ему предстоит вернуть гражданами и юрлицам 194,9 млрд рублей (189,5 млрд — только гражданам и ИП в силу бизнес-модели банка). При этом на момент начала конкурсного производства активы «Югры» были оценены всего в 34 млрд рублей. Поэтому на первых порах вкладчики-физлица получали свои депозиты не полностью, а лишь частично — ведь денег на счетах «Югры» было всего 5,9 млрд рублей (остальное вложено в активы разной степени ликвидности). Особенно сложным оказалось положение тех, кто разместил в «Югре» суммы более 1,4 млн рублей, то есть более гарантированной АСВ суммы. Таких вкладчиков немало — около 35 тыс. человек, в свое время они вложили в депозиты в «Югре» 16,7 млрд рублей.

«Чтобы вернуть людям деньги, они, деньги, должны быть в конкурсной массе, — поясняет Михаил Долматов, лидер кредиторов банка “Югра” и глава Всероссийского союза вкладчиков. — То есть конкурсная масса, откуда затем идут все выплаты, должна постоянно пополняться. Конкурсную массу можно наполнять либо через распродажу имущества, либо через выполнение юридическими лицами своих обязательств. Но основная проблема “Югры” — то, что юридические лица прекратили обслуживать свои кредиты, выданные банком».

Не стоит забывать, что сама деятельность конкурсного управляющего, даже когда в его роли выступает государственное АСВ, требует оплаты — речь идет о расходах на судебные споры и прочие действия по поиску неучтенных активов банка и возвращению их в конкурсную массу. Это означает, что из 34 млрд остававшихся в банке активов вкладчики и кредиторы получат еще меньше.

Предыдущее собрание кредиторов «Югры» было намечено на 20 марта, однако АСВ признало его несостоявшимся, мотивировав это отсутствием кворума. Теперь на повторном собрании состоится формирование комитета кредиторов, хотя он был сформирован уже 20 марта, тогда его возглавил Михаил Долматов. В апреле г-н Долматов принял решение расширить работу по представлению и защите кредиторов «Югры» на вкладчиков других банков, в том числе физлиц. По словам Михаила Долматова, его компания является кредитором «Югры», так как у нее был в банке расчетный счет. Сегодня г-н Долматов готов представлять интересы не только кредиторов «Югры» и вкладчиков этого банка с депозитами свыше 1,4 млн рублей, но и вкладчиков и кредиторов других банков с отозванной лицензией. Именно с этой целью был создан Всероссийский союз вкладчиков. «Мы работаем конструктивно: уже провели переговоры с тремя десятками компаний, которые кредитовала “Югра”, и с топ-менеджером банка», — подчеркивает г-н Долматов. Важно, что компании, с которыми общались кредиторы из союза, на самом деле готовы реструктурировать свою задолженность — таким образом, конкурсная масса будет наполняться.

Напомним, с 2013 года Банк России отозвал лицензии более чем у 400 банков, сейчас АСВ управляет ликвидацией 360 с лишним кредитных организаций, и 315 ликвидаций уже завершено. По завершенным картина далеко не радужная: в отчете ЦБ за 2017 год (более свежего пока нет) говорится, что средняя доля удовлетворения требований кредиторов составляет 17%, а кредиторы первой очереди получают назад в среднем 63,5% своих денег. Из этого можно сделать простой расчет: если общий объем требований почти полумиллиона кредиторов банков, ликвидацией которых управляет на текущий момент АСВ, составляет 3,145 трлн рублей, то получат они не более 630 млрд рублей. Понятно, что ситуация с вкладчиками-физлицами с небольшими суммами гораздо лучше, а вот вкладчики с крупными депозитами и юрлица находятся в незавидном положении. Почти год назад ЦБ и АСВ начали разрабатывать новый вариант процедуры ликвидации, чтобы АСВ могло заниматься оценкой и продажей активов сразу после отзыва лицензии, не тратя драгоценное время, но пока такой закон не принят. Тем временем на апрель 2019 года уже 4,06 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,93 трлн рублей, и львиная доля этих средств была возмещена за счет ЦБ, то есть, по сути, ЦБ влил в экономику почти 2 трлн рублей, что выглядит странно на фоне постоянной борьбы с инфляцией и старательного ограничения кредитования.

Предлагаемый Всероссийским союзом страховщиков путь решения проблем позволит увеличить возмещение за счет активов самих банков — вернее, их кредиторов — и таким образом уменьшить вливания средств ЦБ в Фонд страхования вкладов.

Конечно, способ, который применяет Михаил Долматов, подходит для тех банков, акционеры которых готовы идти навстречу и вместе с компаниями — заемщиками банка работать над возвращением кредитов и активов. Адвокат Андрей Корольков, представляющий интересы вкладчиков «Югры», добавляет: со стороны АСВ достаточно проявить понимание и пойти на реструктуризацию таких кредитов в рамках мировых соглашений с банком. А в итоге начало выплат по реструктурированным займам позволит постепенно, но регулярно возвращать средства владельцам депозитов, в том числе крупных, и юрлицам.

Добавим: последнее особенно важно в ситуации, когда отзывы банковских лицензий заставляют бизнес переходить на обслуживание в госбанки, а частные банки испытывают отток качественных клиентов. Более прозрачный и быстрый механизм возврата денег бывшим клиентам «Югры» может изменить отношение бизнеса к частным банкам.