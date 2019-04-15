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«Новая Русская Классика» приглашает на «Месса Танго»

Москва, 15.04.2019
20 апреля 2019 года в Концертном зале им. П.И. Чайковского состоится премьера грандиозного проекта «Месса Танго» с участием хора Мариинского театра и баяниста-виртуоза Айдара Гайнуллина. Дирижер – главный хормейстер и приглашенный дирижер Мариинского театра Андрей Петренко.
#Культура
  • «Новая Русская Классика» приглашает на «Месса Танго»

из архива пресс-службы

«Месса Танго» («Месса из Буэнос-Айреса») – выдающееся сочинение современного аргентинского композитора Мартина Палмери, появившееся на свет под впечатлением от искусных композиций в ритме танго Астора Пьяццоллы. Оно удивительным образом сочетает традиционное католическое богослужение со стилистическими особенностями танго. Мелодия, гармония и типичные ритмические структуры вызывают ассоциации с оригинальной музыкальной культурой Южной Америки. Использование латинского текста католической литургии является связующим звеном с европейской культурой, однако для хора подобная стилистика насколько непривычна, настолько и интересна. Месса впервые прозвучала в 1996 году в Буэнос-Айресе, после чего исполнялась в Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Чили, США, Израиле и многих других странах Европы.

Хор Мариинского театра – всемирно известный и прославленный коллектив, в репертуаре которого более 80 опер и огромное количество сочинений кантатно-ораториальной и акапельной музыки. С 2000 года по приглашению Валерия Гергиева хор Мариинского театра возглавил Андрей Петренко. В качестве главного хормейстера он принимал участие в постановках более чем 40 оперных премьер. Под управлением Андрея Петренко Мариинский хор выступал в лучших залах Германии, Испании, Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Франции, Финляндии, Эстонии, Литве, Израиле.

Айдар Гайнуллин – баянист-виртуоз с мировым именем и композитор, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель Национальной кинематографической премии «Ника» и Национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон» за музыку к фильму Ивана Вырыпаева «Эйфория». Музыка в его исполнении звучит в лучших концертных залах мира: в Большом зале Берлинской филармонии, зале Gaveau (Париж), зале Wigmor (Лондон), Concertgebouw (Амстердам), Кеннеди-центре (Вашингтон), Московском международном Доме музыки, Государственном Кремлевском Дворце и т.д. Высокий уровень мастерства, уникальный исполнительский стиль Айдара, уникальная и разносторонняя одаренность этого молодого музыканта неизменно вызывают большой интерес у публики и профессионалов по всему миру. В концерте «Месса Танго» в исполнении Айдара Гайнуллина также прозвучат самые знаменитые произведения Астора Пьяццоллы и его собственные сочинения.

В проекте принимает участие Imperialis Orchestra, один из самых необычных оркестров в России. Это не просто коллектив из молодых и талантливых музыкантов с классическим образованием, это целый проект, который популяризирует самые разные формы музыкальной культуры, предлагая принципиально новый взгляд на все стили: от классической до современной музыки. Художественный руководитель - Тарас Гусаров, один из ведущих российских саксофонистов, лицо Selmer Paris, французской компании-производителя музыкальных инструментов,  основатель и вице-президент Евразийской ассоциации саксофонистов.

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