Силуанов заявил, что россияне почувствуют на себе резкое падение цены на нефть

Россию ожидает снижение цены на нефть до $40 за баррель, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка. Чиновник сообщил, что произойти это может в случае отказа от сделки по сокращения добычи в рамках ОПЕК+.

Министр заявил, сколько времени нефть может при неблагоприятном исходе продержаться на данном уровне неизвестно. Однако, по его словам, у России есть дилемма, что «дальше с ОПЕК делать: терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения».

«В последнем случае цены на нефть снизятся и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизится, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи», - заявил Силуанов.

Он уверен, что рано или поздно цены на нефть обрушатся, несмотря на ежедневный мировой спрос на сырье примерно в миллион баррелей.

Чиновник уверен, что к данному моменту «решения по этой части нет». Также не ясно готовы ли согласиться «с такой тенденцией в будущем партнеры из ОПЕК».

Силуанов также добавил, что падение цены на нефть почувствует на себе каждый россиянин из-за падения рубля в том числе. Чиновник, однако, заверяет, что у страны есть с чем встретить очередной кризис.

«Безусловно, мы это почувствуем на себе. Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть»,— сообщил он.

Ранее агентством S&P Global Ratings был увеличен прогноз цены на нефть Brent в 2019 и 2020 годах с $55 до $60 за баррель.