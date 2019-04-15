Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума − 2019

«Вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны, так как в мире происходит много событий, продолжающих оказывать влияние на мировую экономику: трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения. Кроме того, тема устойчивого развития актуальна еще с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения потребностей без ущерба для будущих поколений. Эти темы интересуют лидеров мировой политики и бизнеса и именно об этом мы хотим говорить на Форуме», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Структурно программа Форума состоит из четырех тематических блоков.

Трек «Мировая экономика в поисках баланса» включает в себя темы, посвященные обсуждению наиболее актуальных трендов мировой экономики, геополитики, вопросам макроэкономического развития, экологической безопасности, международной торговли. Несколько сессий будут посвящены экологии и природе, в том числе изучению и сбережению Мирового океана, обращению с ТКО и экотуризму. Валдайский клуб проведет сессию «Новая Европа: чего ждать России?».

В рамках трека «Российская экономика: реализуя цели национального развития» пройдут обсуждения и презентации наиболее перспективных и важных проектов федерального значения. Данный блок раскрывает темы, связанные с рассмотрением путей развития экономики России, ее роли в мировой экономике, влиянию меняющихся внешних и внутренних факторов на отдельные отрасли и сектора. Среди заявленных тем: экономический рост как основа достижения национальных целей развития, реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества, глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал российского образования, высокотехнологичный экспорт, экономика инноваций, молодежное предпринимательство. Также будет представлен проект закона о контрольно-надзорной деятельности, который призван создать общие условия работы органов контроля и надзора в России.

Третий трек – «Технологии, приближающие будущее». Традиционно Петербургский международный экономический форум является площадкой, на которой рассматриваются самые последние достижения в области науки и технологий, то, что уже в ближайшей перспективе будет менять наши представления о жизни и бизнесе, вопросы научной дипломатии и международной кооперации в науке.

«Человек – прежде всего» – четвертый трек ПМЭФ-2019. В рамках трека пройдет Трианонский диалог, а также будут рассмотрены вопросы роли образования, культуры и искусства в современной экономике, то, как меняется жизнь человека в цифровую эпоху.

Помимо этого, в рамках ПМЭФ-2019 состоятся бизнес-диалоги участников из России с представителями иностранных делегаций из Австрии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и стран Африки и другие.

Также на полях Форума пройдут Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Международный молодежный экономический форум, Конференция ШОС, Форум МСП, Конференция БРИКС.

Вклад женщин – руководителей компаний в построение успешных бизнес-моделей обсудят на круглом столе UNIDO.

В деловую программу ПМЭФ включены бизнес-завтраки банковского сектора, фармацевтических компаний и IT-завтрак.

Деловая программа доступна на официальном сайте Форума: https://www.forumspb.com/programme/programme-architecture/

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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