Орехи и сухофрукты: ценные продукты для здоровья

Сухофрукты лучше всего употреблять в холодный сезон года, когда человеческому организму требуется много витаминов. В число наиболее полезных сухофруктов, приобрести которые оптом наряду с орехами можно в https://eridanfrutnut.ru/, входят:

Инжир. Он оказывает противопаразитное и противооксидантное воздействие, укрепляет иммунную систему, препятствует развитию болезней щитовидной железы.

Курага. Она стимулирует функционирование кишечника, улучшает состояние кожного покрова и волос, а также препятствует развитию анемии и болезней сердца и кровеносной системы.

Финики. В них содержится очень много углеводов, поэтому они снабжают организм большим количеством энергии по сравнению с остальными сухофруктами.

Изюм. Он является эффективным средством борьбы с дефицитом витаминов и нехваткой железа. Употребление этого сухофрукта после продолжительной болезни или во время интенсивных физических нагрузок помогает скорейшему восстановлению организма.

Чернослив. Он ускоряет обменные процессы, устраняет из организма избыток соединений солей, улучшает зрение.

Орехи приносят организму не меньшую пользу, чем сухофрукты. Они содержат большой объем жирорастворимых витаминов Е и А вместе с растительными жирами. Поскольку в орехах содержится много белка, вегетарианцы употребляют их вместо мяса. Но надо учитывать, что для использования орехов в качестве почти полноценной замены животному белку нужно за один раз употреблять несколько видов. В число самых полезных видов орехов входят: