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Орехи и сухофрукты: ценные продукты для здоровья

Москва, 15.04.2019
Польза от употребления сухофруктов для здоровья по сравнению со свежими фруктами больше. Но из-за отсутствия воды они также содержат больше калорий.
#PressRelease

Сухофрукты лучше всего употреблять в холодный сезон года, когда человеческому организму требуется много витаминов. В число наиболее полезных сухофруктов, приобрести которые оптом наряду с орехами можно в https://eridanfrutnut.ru/, входят:

  • Инжир. Он оказывает противопаразитное и противооксидантное воздействие, укрепляет иммунную систему, препятствует развитию болезней щитовидной железы.
  • Курага. Она стимулирует функционирование кишечника, улучшает состояние кожного покрова и волос, а также препятствует развитию анемии и болезней сердца и кровеносной системы.
  • Финики. В них содержится очень много углеводов, поэтому они снабжают организм большим количеством энергии по сравнению с остальными сухофруктами.
  • Изюм. Он является эффективным средством борьбы с дефицитом витаминов и нехваткой железа. Употребление этого сухофрукта после продолжительной болезни или во время интенсивных физических нагрузок помогает скорейшему восстановлению организма.
  • Чернослив. Он ускоряет обменные процессы, устраняет из организма избыток соединений солей, улучшает зрение.

Орехи приносят организму не меньшую пользу, чем сухофрукты. Они содержат большой объем жирорастворимых витаминов Е и А вместе с растительными жирами. Поскольку в орехах содержится много белка, вегетарианцы употребляют их вместо мяса. Но надо учитывать, что для использования орехов в качестве почти полноценной замены животному белку нужно за один раз употреблять несколько видов. В число самых полезных видов орехов входят:

  • Фундук. Его используют для профилактики варикоза и диабета, а также для избавления от хронической слабости и исцеления анемии.
  • Кедровый орех. Он содержит самое большое количество аминокислот и витаминов среди всех видов орехов, способствует правильному развитию детского организма и увеличивает продолжительность жизни стариков.
  • Фисташки. Они помогают восстановлению организма после интенсивных физических упражнений, препятствуют развитию анемии, недугов сердца и печени.
  • Миндаль. Он содержит большое количество витамина Е, замедляющего старение и незаменимого для поддержания здоровья кожного покрова. Высокая концентрация цинка, кальция и фосфора делает этот пищевой продукт полезным для костей, сердца, печени и кровеносных сосудов. Кешью. В них имеются антиоксиданты, магний и калий, противодействующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Арахис. Это один из редких видов орехов, которые содержат фолиевую кислоту. Он стимулирует функционирование нервной системы и память. При постоянном употреблении уменьшает содержание холестерина в организме.
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