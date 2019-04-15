Покупка готового бизнеса: как вложить деньги с умом

Покупателю готового бизнеса достается не только юридическое лицо с пакетом документов, но и собственность, помещение, клиентская база, связи с партнерами. Однако покупатель также подвергает себя риску стать владельцем долгов, убытков и проблем, которые собственник будет всячески стараться утаить.

Приобретение любого бизнеса состоит из двух стадий. На первой производится проверка фирмы, на второй осуществляется структурирование сделки по покупке долей участия в бизнесе.

Если вы хотите купить бизнес, нужно выполнить оценку не только активов, но и пассивов. Вариантов много, поэтому следует привлечь опытного юриста для проверки всех договоров на предмет имеющихся или потенциальных рисков.

Желательно поискать судебные разбирательства, в которые вовлечена фирма. Эту информацию можно получить в базе данных арбитражных судов, а также путем подачи запроса в платные базы данных или использования агрегатора наподобие Casebook. Не лишним будет проверка наличия сведений об исполнительных производствах, затрагивающих приобретаемую фирму, на вебсайте службы судебных приставов.

При наличии недвижимости у фирмы целесообразно проверить историю ее приобретения. Распространено заблуждение, будто сделка по покупке собственности, совершенная более трех лет назад, никем не может быть оспорена. В действительности это совсем не так – существует множество оснований для того, чтобы восстановить пропущенные сроки.

Получить информацию о приобретаемом недвижимом имуществе можно с использованием базы данных по банкротствам. Существует вероятность, что оно являлось предметом судебных разбирательств или проходило по делам о банкротстве. С помощью информационно-аналитических систем можно произвести проверку не только интересующей фирмы, но и связанных с ней физических лиц. Например, можно определить, являются учредитель и руководитель бизнеса реальными или фиктивными, в особенности если они занимают такие же должности еще в нескольких компаниях.

Необходимо выполнить проверку акций или долей в покупаемой фирме. Для этого нужно запросить и ознакомиться со всеми протоколами советов директоров, общих собраний акционеров и т. д. Ненадлежащее оформление корпоративных документов несет в себе риск оспаривания сделок с акциями фирмы.