Раскрыта новая схема мошенничества в интернете

Как сообщает «Коммерсантъ», в апреле стало известно о новой мошеннической схеме, появившейся в интернете. Жертвами афер уже стали пользователи, которые согласились участвовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением. Далее, действуя по определенной схеме, преступники выводили деньги через сим-карты Tele2.

Как сообщили в Роскомнадзоре, жертв мошеннической схемы после получения от них согласия преступники просили выплатить комиссию «за перевод документов», сообщив данные банковской карты. После этого сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулировал плательщика на сайте Tele2, а сумма переводилась в пользу заранее купленной сим-карты оператора.

Уточняется, что оборот новой мошеннической схемы уже составил сотни миллионов рублей. Жалобы в МВД от пользователей стали поступать в апреле. В пресс-службе Tele2 заявили, что не сталкивались с такими жалобами и уверяют, что успешно борются с мошенничеством.