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Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Москва, 15.04.2019

Граждане России, которые получают низкую зарплату, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает газета «Известия». СМИ ссылается на заявления трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В целях решения данного вопроса будут заключаться соглашения на 2018-2020 годы между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами, сообщили в РТК.

В комиссии уточнили, что от налога освободят граждан в тех случаях, если их доход оказывается ниже прожиточного минимума, поскольку на основании Трудового кодекса РФ, работодатель не имеет права выплачивать на руки своему сотруднику зарплату меньше минимального размера оплаты труда. Речь идет о россиянах, получающих оклад меньше 13 тысяч рублей.

В РТК првели пример, если оклад сотрудника равен 11,3 тысячи рублей, что является минимумом, а на руки после вычета всех налогов работник получает только 9,8 тысячи рублей, то это недопустимый факт.

По данным Росстата, сейчас зарплату в пределах 13,8 тысячи рублей получают порядка 11 миллионов человек.

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