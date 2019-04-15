Курс доллара: спекулянты изменили отношение к рублю

Курс доллара по итогам прошлой недели снизился на 0.92%. С начала года российская валюта укрепилась к доллару на 7.6%. Курс доллара завершил при этом снизился в пятницу на 39 копеек - до 64,22 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки - 72,71 рубля.

Однако американские спекулянты начали постепенно распродавать российскую валюту.

На неделе до 9 апреля чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) отступили от рекордных значений и снизились на 2.4%. Таковы последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщает profinance.ru.

Спекулянты при этом наращивали ставки на укрепление российской валюты на протяжении 11 из последних отчетных периодов.

Тем не менее у рубля на этой неделе есть все шансы укрепиться пока перспективы новых санкций против РФ не станут более ясными.

Сейчас российскую валюту поддерживает интерес к активам EM и рост нефти на фоне роста геополитической напряженности в ряде регионов.

Аналитики не исключают, что на этой неделе курс доллара может сместиться в диапазон 63-64 рубля и достигнет максимумов в этом году (63,55 рубля за доллар).