«Это ужасно»: в США раскрыли новые подробности о Рашагейте

В США обнародованы новые данные о том, как инспирировалось расследование в отношении Донадьда Трампа о якобы имевшем место сговоре с Россией.

Согласно стенограммам, которые были опубликованы в последние дни, бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер сообщил, что представители команды Хиллари Клинтон снабжали его руководство документами с обвинениями в адрес Дональда Трампа в 2016 году, когда в США проходила предвыборная президентская кампания. По его словам ситуация была была «ужасной» и «весьма необычной».

По крайней мере, известно о 10 подобных случаях. Как отмечает Washington Times, это была беспрецедентная попытка с помощью ФБР выбить из президентской гонки одного из кандидатов.

На прошлой неделе генеральный прокурор США Уильям Барр впервые выступил в Конгрессе после окончания расследования о возможном сговоре Дональда Трампа с Россией.

В ходе слушаний Барр сделал заявление, которое, как сообщало издание The Hill, "произвело эффект разорвавшейся бомбы".

Генпрокурор уведомил конгрессменов, что намерен провести расследование в связи с тем, что ФБР начала разведывательные действия против Дональда Трампа еще летом 2016 года. Трамп на тот момент был еще кандидатом в президенты от республиканцев.

Цель этого расследования состояла в том, чтобы определить, вступал ли Трамп в сговор с Россией с целью победы на выборах. Причем ФБР незамедлительно воспользовалась в качестве ключевого доказательства досье британского разведчика Кристофера Стила, которое было составлено благодаря финансовой поддержке Хиллари Клинтон и Демократической партии.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в конечном счете пришло к выводу, что никакого сговора с Россией не было, но Барр решил пойти дальше и выяснить были ли действия федеральных органов в этом направлении законными с самого начала.