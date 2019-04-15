В Африке новая вспышка эболы

В Конго опять свирепствует эпидемия эболы. За девять месяцев болезнь в восточных провинциях Итури и Северный Киву унесла жизни 803 человек, численность заболевших составила 1251 человек.

Конечно, объективно сейчас бороться с эболой легче, чем во время предыдущей эпидемии 2013-16 годов, когда в Западной Африке, погибли 11310 человек, потому что разработаны экспериментальные вакцина компании Merck & Co.и четыре лекарства, значительно повышающие шансы на выживание.

Борьбу со смертельно опасной болезнью осложняет негативное отношение населения к врачам и медицинским работниками. Их преследуют как банды, действующие на востоке Конго уже более четверти века, так и местные жители, считающие медиков наймитами Запада, главного, по твердому убеждению конголезцев, виновника эпидемии. Достаточно сказать, что врачей, приходящих к ним домой делать прививки, они зачастую встречают мачете, палками и камнями.

Особенно много нападений в Бутембо и прилегающей местности. Местная полиция считает, что за атаками на врачей и санитаров стоят банды, которые много лет орудуют в этом районе. По мнению западных дипломатов, в насилии против медиков виноваты местные богачи, которым мешают иностранцы в белых халатах и защитных костюмах.

Из-за частых нападений медикам из «Врачей без границ» и других организаций пришлось покинуть Бутембо и расположенный недалеко городок Катва, где в феврале, кстати, был сожжен медицинский центр, в котором лечили больных эболой. Сейчас там остались только местные врачи и горстка представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Несколько медиков в результате атак получили серьезные ранения. Вооруженные солдаты охраняют больницы, медицинские центры и склады, где находится вакцина, которая должна храниться при температуре от -80 до - 25°С.

Многие конголезцы не в последнюю очередь благодаря многолетнему бездействию властей считают эболу заговором Запада и центрального правительства в Киншассе, которые хотят обогатиться, перебить как можно больше жителей в регионах, богатых полезными ископаемыми, и «пустить жертв на органы». В это верит, согласно осеннему опросу журнала Lancet почти половина местных жителей.

Кстати, вскоре после начала эпидемии в августе 2018 года Вашингтон запретил сотрудникам Центров по контролю и профилактике заболеваний работать в «зараженных» провинциях несмотря на предупреждение, что болезнь может быстро перекинуться на соседние Уганду, Руанду и Южный Судан. Эксперты уверены, что из-за многочисленных проблем локализовать эпидемию эболы востоком Конго не удастся.

С другой стороны, несмотря на то, что эпидемия началась семь месяцев назад в целом она так и не вышла за границы двух восточных конголезских провинций: Северный Киву и Итури.

Конголезцы не понимают, почему мировое сообщество такое внимание уделяет эболе, когда сотни людей умирают ежегодно от более прозаических болезней типа малярии и диареи.

«Для нас эбола – одна из наиболее сильных и опасных вирусных болезней,- говорит Мишель Яо, координатор ВОЗ в восточном Конго,- а они относятся к ней свысока».

Проблем очень много. Сложности возникают даже с трупами, которые тоже являются источниками заражения. ВОЗ разработала руководство по безопасным похоронам покойников, умерших от эболы, но против таких похорон выступают все те же конголезцы. Они настаивают на традиционном омовении тела перед похоронами, что медики категорически запрещают делать. Дело часто доходит до похорон под охраной солдат и полиции и последующих краж родственниками тел.

Главная надежда, конечно, на лекарства. Вакцина, хотя еще и не прошла полностью испытания, по словам производителей, обеспечивает 95-процентную защиту от заражения. Тем же, кто все таки заболел, могут помочь лекарства. Однако медики, которые, конечно, регулярно пьют лекарства, тоже заражаются и тоже умирают. За время эпидемии заразились 85 медиков и 30 человек скончались от болезни.