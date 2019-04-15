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В Госдуме рассказали, кто в России имеет право на прибавку к пенсиям

Москва, 15.04.2019

Жители российских регионов, в которых расположено большое количество вредных производств имеют право на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. Об этом сообщил Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ресурсу Ura.ru.

«Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств»,  - уточнил депутат.

СМИ уточняет, что в апреле этого года в результате перерасчета за 12 лет житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тысяч рублей за неучтенный стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере.

Парламентарий уточнил, что до этого уже были аналогичные примеры в регионе, а именно электросварщику из Нижнего Тагила было возвращено сто тысяч рублей за работу в условиях Севера в Воркуте. Еще один рабочий из Нижнего Тагила получил компенсацию к ежемесячным выплатам 1600 рублей  в 81 тысячу рублей.

«Были случаи, когда выплаты достигали суммы в полмиллиона рублей». – рассказал Ионин.

Он добавил, что многие россияне не знают о своих правах в получении доплат. Уточняется, что с проблема неучтенного стажа может возникнуть у военных и их жен, также люди, которые необоснованно были арестованы.

Кроме того, за перерасчетом могут обратиться те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.

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