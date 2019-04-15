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В Киеве рассказали о новых мерах по «сдерживанию» России

Москва, 15.04.2019

Как считает, экс - замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, чтобы сдержать Россию, Киеву необходимо заполучить ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала». Мнением генерал поделился в чате украинского издания «Главред».

Военный напомнил, что Украина не имеет право держать не только ядерное, но и ракетное оружие после заключения Будапештского меморандума, из-за чего в стране «оставалась только старая Точка-У с дальностью 120 километров».

«Сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», - отметил Романенко.

Он заявил также, что к настоящему моменту ракетные испытания на Украине успешно продвигаются вперед, но Киев сдерживают ограничения радиуса действия ракет, которые до сих пор распространяются на украинскую сторону.

«Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания», - подытожил военный.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак сделал сенсационное заявление, что на Украине есть инженерные возможности создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая «может достать до Москвы».

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