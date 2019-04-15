«Это не Россия»: в НАТО назвали своего главного «врага» в Арктике

НАТО заявляет, что главным врагом на Крайнем Севере являются не военные России с современным вооружением, а ледяная стужа, пишет The New York Times.

Помимо этого активное таяние снегов и льдов в Арктике приводят к исчезновению «некогда непроницаемого барьера». В результате этого природного катаклизма граница российской территории оказалась на «пороге» Канады, что подрывает концепцию «Североамериканской крепости», пишет издание.

В этой связи альянс пытается сократить отставание от России в Арктике, в связи с чем НАТО спешно перебрасывает своих военнослужащих в регион, где пройдут учения «Нанук-Нуналивут», пишет СМИ.

Автор материала подчеркивает, что учения призваны сократить отставание боеготовности от России в условиях экстремального холода.

Издание отмечает, что «Россия увеличивает военное присутствие в Арктике» посредствам нового флота ледоколов, системы вооружения и радаров. Между тем, напоминает издание, Москва уже предъявляла право на Северный полюс, а не так давно Минобороны России пригласило журналистов на остров Котельный. Автор материала уверен, что военные хотели продемонстрировать новые противокорабельные ракетные установки и системами ПВО, которые успешно стреляют по учебным мишеням.

The New York Times также пишет, что Россия заметно обогнала США в умении маневрировать в регионе, до появления которой в регионе из американских военных здесь присутствовали только солдаты, «вооруженные древними винтовками для охраны периметра базы от белых медведей». Теперь данная база стала отправной точкой для операции «Нанук-Нуналивут», которая должна обучить войска НАТО навыкам выживания в Верхней Арктике.