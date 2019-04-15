В США пожаловались на «непредсказуемую» Россию

По словам командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, сегодня Запад не в состоянии просчитать действия России, точно также, как во времена холодной войны.

Мнением военный поделился в интервью Associated Press. Он добавил, что во времена противостояния СССР и США было даже легче, поскольку стороны «понимали сигналы друг друга».

Скапаротти отметил, что сегодня он обеспокоен тем, что «мы теперь не знаем россиян так же хорошо», а ведь контакты с потенциальным противником являются «важной частью сдерживания». В этой связи, генерал предлагает наладить более тесную взаимосвязь с Россией.

«Это обеспечило бы взаимопонимание и осознание того, почему мы делаем то, что делаем», – заключил Скапаротти.

По его мнению, недостаточно активный диалог между державами может привести к вооруженной конфронтации.