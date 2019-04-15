Вход/Регистрация Подписка

В США пожаловались на «непредсказуемую» Россию

Москва, 15.04.2019

По словам командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, сегодня Запад не в состоянии просчитать действия России, точно также, как во времена холодной войны.

Мнением военный поделился в интервью Associated Press. Он добавил, что во времена противостояния СССР и США было даже легче, поскольку стороны «понимали сигналы друг друга».

Скапаротти отметил, что сегодня он обеспокоен тем, что «мы теперь не знаем россиян так же хорошо», а ведь контакты с потенциальным противником являются «важной частью сдерживания». В этой связи, генерал предлагает наладить более тесную взаимосвязь с Россией.

«Это обеспечило бы взаимопонимание и осознание того, почему мы делаем то, что делаем», – заключил Скапаротти.

По его мнению, недостаточно активный диалог между державами может привести к вооруженной конфронтации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    2. Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод
      Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод
    3. The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы
      The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама