В Японии назвали одну из причин «распада» СССР

Как уверен журналист из Японии Мититака Хаттори, одной из причин, по которым СССР прекратил свое существование стало введение «сухого закона» в 1985 году тогдашним генсеком Михаилом Горбачевым. Статью автора на эту тему публикует газета Asahi Shimbun.

Публицист уверен, что именно проблема с алкоголем повлияла на дельнейшую судьбу Советского Союза, а антиалкогольная кампания вылилась в «трагикомедию в различных областях», что привело к «срыву перестройки». Подобная политика вызвала гнев пьющих граждан, которые имели «одно развлечение — алкоголь», уверен Хаттори.

«В конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Михаила Горбачева», — приводит издание мнение журналиста.

При этом он уверен, что россияне пьют меньше, чем японцы.

«В Японии многие выпивают каждый день, однако, в сегодняшней России это крайне редкий случай», — пишет автор материала. Он отмечает, что сегодня в России порицается употребление алкоголя без видимой причины.

Напомним, в марте текущего года более 50 российских регионов поддержали предложение Минздрава РФ о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года.

Также в феврале текущего года Чукотка была признана самым пьющим регионом РФ. На самом полуострове с этим категорически не согласились.