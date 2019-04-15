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Венесуэла попросила помощи у России в расследовании энергоатак

Москва, 15.04.2019

Каракас запросил помощи у Москвы в деле расследования атак на энергообъекты Венесуэлы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Как подчеркнул дипломат, «РФ оказывает венесуэльским друзьям всю необходимую помощь». Также российская сторона располагает достоверными данными о том, что 7 марта «электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа». Сыромолотов сослался на достоверные источники из-за рубежа, а также данные законного правительства страны во главе с президентом Николасом Мадуро.

Дипломат подчеркнул, что на электрораспределительные станции было направлено дистанционное воздействие, а именно на систему и оборудование, произведенное в одной из западных стран.

Также президент Венесуэлы Николас Мандуро сообщил, что страна ежедневно нейтрализует от двух до четырех атак на систему энергоснабжения.

Напомним, в марте текущего года из-за выхода из строя электростанций в Венесуэле произошло масштабное отключение электричества в 20 из 23 штатов страны. Работу предприятий и госучреждений приостановили почти на неделю.

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