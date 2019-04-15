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Заявка Володина

Москва, 15.04.2019
#Политика
  • Заявка Володина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Предложение Вячеслава Володина повысить роль парламентариев при формировании правительства привело к дискуссии о возможной реконфигурации ветвей власти. Спикер Госдумы заявил: «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации». Глава Кабмина Дмитрий Медведев быстро отреагировал: «никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать… положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике». К дискуссии о роли и полномочиях парламента мы подключили политологов Аббаса Галлямова и Дмитрия Фетисова.

- Можно ли рассмотреть предложение Вячеслава Володина как постепенный переход к парламентской республике в некой перспективе?

- Дмитрий Фетисов: «Государственная Дума последнее время активно продвигает вопрос работы функций парламентского контроля. Это во многом связано с желанием депутатов сделать максимально возможное для участия в реализации национальных проектов. И видно, что это стремление находит поддержку у президента. Так или иначе Дума активно взаимодействует с органами исполнительной власти и осуществляет вмешательство в её работу в рамках своих конституционных прав. Но такой подход является нормальной практикой в развитых странах, и он свидетельствует о развитии властных институтов в государстве, но не дает никаких предпосылок для разговоров о переходе к парламентской республике как к форме правления». 

- Аббас Галлямов: «Реализация предложений Володина сама по себе Россию из президентской республики в парламентскую не превратит. Далеко не каждое расширение полномочий парламента есть шаг в направлении парламентаризма. Чтобы сделать Россию парламентской республикой, в первую очередь надо не контроль Думы над правительством усиливать, а полномочия президента пересматривать и радикально сокращать. Ничего подобного Володин не предлагал». 

-  Не явился ли «парламентский казус» с министром экономического развития Максимом Орешкиным прологом для более активной коммуникации Госдумы и правительства?

- Аббас Галлямов: «Я в истории с Орешкиным ничего сверхъестественного не увидел. Вопросы, которые ему задали, не были какими-то особенно сложными или провокационными. Нет, они были самыми обычными - даже, пожалуй, банальными. Министр ответить не смог, вся страна это видела. Что же оставалось Думе? Сделать вид, что все нормально и принять отчёт? Это опустило бы авторитет законодателя ниже плинтуса. Поэтому он сделал единственно возможное: предложил министру подготовиться и прийти ещё раз. Все это было оформлено вполне доброжелательно». 

- Дмитрий Фетисов: «Казус с Орешкиным произошел в логике того ответственного подхода депутатов ГД к своей работе, который активно проводит текущий созыв ГД. Тем более в условиях, когда идет активная работа над национальными проектами. И поэтому случай с Орешкиным следует рассматривать как элемент рабочего взаимодействия между ГД и Правительством без всякого политического подтекста». 

- Чем же по-вашему обернётся инициатива Володина?

Дмитрий Фетисов: «Говоря о том, что Дума должна участвовать в формировании Правительства, Володин не настаивал на каком-то конкретном механизме такого участия, а по сути призвал к дискуссии по этому вопросу. И именно дальнейшие дискуссии в среде чиновников и экспертов позволят выбрать наиболее оптимальный вариант или вовсе отказаться от него». 

- Аббас Галлямов: «Естественно, это приведёт к тому, что к Думе члены правительство будут относиться с гораздо большим вниманием. Ничего плохого в этом нет. Парламент - публичная структура, поэтому любое обсуждение любого вопроса там становится достоянием широкой общественности. Это именно то, что нам нужно. Кулуарный и непрозрачный характер российской политики является одной из главных причин ее неэффективности». 

- Возможны ли какие-то изменения в Конституции?

-  Аббас Галлямов: «Пока нет никаких оснований предполагать, что речь идёт о переходе от президентской формы правления к парламентской. Боюсь, все ограничится гораздо менее радикальными шагами».

- Дмитрий Фетисов: «Из интервью Володина не следует, что возможны какие-то изменения в Конституции. И Володин подчеркивал, что речь идет о том, чтобы заставить работать на практике уже внесенные в Конституцию поправки 2008-го года»

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