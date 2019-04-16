Автолюбители западных регионов Республики Казахстан отдают предпочтение продукции российских производителей

Это на 14,8% превосходит показатель предыдущего года. Количество приобретенных казахстанцами у автодилеров новых авто составило 60,9 тыс., то есть на 24% больше, чем в предыдущем году. 50% проданных автодилерскими центрами машин было выпущено в Казахстане.

Доверие покупателей к официальным автодилерам растет

Среди четырех расположенных на западе республики областей первое место по числу зарегистрированных новых автотранспортных средств (6,1 тыс.) в минувшем году заняла Атырауская область. Это составляет 7% от суммарного количества новых машин по всей стране. В ЗКО, Мангистауской и Актюбинской областях за этот период было реализовано по 3,6 тыс. новых авто, что составляет 4% от общего количества новых машин по всей стране.

При этом доверие жителей трех областей к дилерским центрам по продаже автомашин выросло. Например, жители Актау за этот период приобрели через официальных автодилеров 2,6 тыс. машин (прирост продаж за год на 50%), жители Атырау приобрели 4,6 тыс. авто (прирост за год 34%), жители Актобе приобрели 2,4 тыс. авто (прирост за год 29%). В Уральске наметилась обратная тенденция – в этом населенном пункте за минувший год у автодилеров приобретено на 8% меньше автомашин по сравнению с предыдущим годом.

По числу реализованных дилерами за минувший год автомашин во всех четырех областях лидирующие позиции заняла Лада, второе место – Тойота, третье – Хендай. В ЗКО спросом пользуются машины Renault, но в 2018 году произошло его сильное падение – на 59% относительно предшествующего года.

Рекордная средняя стоимость автомобиля (8,2 млн тенге) в 2018 году установлена в Актюбинской области. В соседних регионах такие же машины у дилеров в среднем продавались по семь миллионов тенге.

Наибольшей популярностью среди обычных казахстанских автолюбителей пользуются машины стоимостью от трех до пяти миллионов тенге – на них приходится около трети от суммарного количества проданных новых легковых авто в автодилерских центрах.

Спросом пользуются бюджетные Lada

Несмотря на рост интереса жителей Казахстана к новым автомашинам, наблюдается продолжение старения автопарка республики: за минувший год количество поставленных на вторичный учет авто составило 1,2 млн, из них 790 тыс. составляют авто в возрасте более десяти лет, от трех до десяти лет – 291 тыс., до трех лет – 112,8 тыс.

На западе страны количество вторично зарегистрированных за 2018 год авто составило 159,5 тыс.

Больше всего подержанных автотранспортных средств (в том числе автобусов, грузовиков, мотоциклов) реализовано в Мангистауской области. Этот показатель составил 52 тыс., что в тринадцать раз превышает число проданных новых автотранспортных средств. В Актюбинской области этот показатель достиг 49,5 тыс. (в двенадцать раз больше числа новых проданных автотранспортных средств), в ЗКО – 29 тыс. (в семь с половиной раз больше, чем новых реализованных автотранспортных средств). Меньше всего подержанных автотранспортных средств (28,8 тыс.) было куплено в Атырауской области, где этот показатель в четыре с половиной раза превысил количество проданных новых авто.

Наибольшим спросом среди жителей Казахстана на вторичном рынке в минувшем году пользовались машины марок Лада, Тойота, Фольксваген. При этом больше всего автомашин Лада (9,1 тыс.) приобрели жители Актюбинской области. Жители ЗКО и Атырау купили таких же авто по шесть с лишним тысяч, жители Мангистауской области приобрели 5,8 тысячи авто Лада.

Тем не менее, интерес автолюбителей к модели Лада ослабевает. Жители ЗКО, Атырауской и Актюбинской областей купили таких машин на 5–11% меньше в сопоставлении с предшествующим годом, в то время как жители Мангистауской области купили на 4% больше таких машин сравнению с предыдущим годом.

Автомашины марки Toyota пользуются самым высоким спросом у жителей Мангистауской области – в минувшем году они купили 9,2 тысячи таких автотранспортных средств, в то время как жители Актюбинской области приобрели 4,9 тыс. автомобилей Toyota, жители Атырауской области – 3,3 тыс., жители ЗКО – 2,1 тыс. Динамика данного показателя за год в Атырауской и Актюбинской областях снизилась на 7-8% относительно предшествующего года, в ЗКО она не изменилась, в Мангистауской области – увеличилась на 3%.

Автомашины марки Volkswagen более всего популярны среди автолюбителей, проживающих в ЗКО и Актюбинской области. За минувший год в них было куплено по три тысячи машин этой марки (то есть на 7% меньше, чем в предыдущем году), в Атырауской области – тысяча машин (на 15% меньше, чем в предшествующем году), жители Мангистауской области не купили ни одной машины марки Volkswagen.

Источник: новости мира