Курс доллара: рубль готовится к важному событию

Курс доллара малоподвижен в начале недели в ожидании значимых событий. Курс доллара снизился на 9 копееек - до 64,26 рубля к закрытию понедельника. Курс евро подешевел на 9 копеек - до 72,62 рубля.

В отсутсвии значимых новостей курс доллара, по прогнозам аналитиков, на этой неделе консолидируется в диапазоне 64-65 рублей. Рубль будет поддерживать приближающийся налоговый период и фиксация цен на нефть выше 70 долларов.

Однако уже в четверг у курса доллара могут появиться основания для более резких движений.

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует в в этот день опубликовать для Конгресса и общественности доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

Документ занимает 400 страниц текста. И хотя та его часть, которая касается расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года, будет засекречена, некоторые факты могут как-то прояснить ситуацию с тем, насколько жесткими могут быть санкции против РФ.

К настоящему моменту было обнародовано лишь 4-страничное резюме по отчету. Согласно выводам, которые содержатся в этой короткой справке, спецпрокурору Мюллеру не удалось установить фактов сговора между РФ и кампанией Дональда Трампа. Однако демократы настаивают на публикации полной версии отчета.

После обнародования заключения Барра по докладу Мюллера рубль существенно укрепился к доллару.

Сейчас спекулянтам явно не хватает новых идей для формиррования вектора курса рубля, поэтому они могут уцепиться за такую возможность в четверг.