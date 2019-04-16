Немецкие инвестиции в Россию достигли максимума за 10 лет

Санкции Запала в отношении России не мешают немецкому бизнесу наращивать инвестиции в нашу страну. Более того: по итогам 2018 года этот показатель достиг своего максимума с 2008 года, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. По оценкам экспертов организации, объем инвестиций немецкого бизнеса в экономику России в прошлом году превысил 3 млрд евро, пишет РИА Новости.

"Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции объём инвестиций немецких компаний в российскую экономику в прошлом году оказался рекордным за всё время с финансового кризиса 2008 года", - отмечается в сообщении. "Наряду с такими масштабными проектами, как ‹Северный поток-2›, возможности российского рынка открывает для себя немецкий малый и средний бизнес", – заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп.

Кроме того, Бундесбанк подвел статистические результаты 2018 года и скорректировал оценку чистых прямых германских инвестиций в Россию более чем на 1 млрд евро. В результате данный показатель составил 3,2 млрд евро, а не 2,1 млрд евро, как сообщалось предварительно. Выше показатели были только в период с 2006 по 2008 годы. Абсолютный рекорд до сих пор приходится на 2007 год (7,4 млрд евро).

Иностранные инвесторы рассчитывают на увеличение потребительского спроса и оживление экономического роста в России после многих лет санкций, к которым экономика должна была адаптироваться, считает генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Немецкие инвесторы действительно могут быть оптимистичнее прочих, потому что высшее руководство Германии уже неоднократно высказывалось, что оно недовольно антироссийскими санкциями, мешающими немецким компаниям вести внешнюю торговлю и вообще бизнес в России.

Текущий оптимизм очень прагматичен, впрочем, как и всегда: цена нефти пытается закрепиться выше 70 долларов за баррель Brent, бюджет России — профицитный, гособлигации пользуются спросом на рынке, а размер долга сравним с размером валютных резервов, причем включая корпоративный долг госкомпаний. В 2014 году многие немецкие фирмы спешно уходили из России, а в ближайшие 2-3 года маятник будет двигаться в обратном направлении. И правительству, уверен аналитик, нужно успеть извлечь пользу из интереса инвесторов, закрепить дружественные отношения на фоне различных антироссийских настроений в Европе и США, на фоне санкций, лоббировать отмену санкций со стороны ЕС.

Полным политическим успехом можно было бы считать инвестиции стран ЕС в экономику Крыма, и это не так невероятно, как кажется, потом что интерес уже проявляют итальянцы. Полагаю, что российский рынок недвижимости, в силу стагнации, может предоставить хорошие возможности для немецких инвесторов, если они смогут их увидеть. В то же время, признает Евгений Вальтер, цифры ПИИ на уровне 3-4 млрд долларов, выросшие от почти нуля кажутся большими из-за эффекта низкой базы, такие цифры. Это повод заявить о росте, для pr-эффекта, повод для экономистов это обсудить, но граждане этого роста не заметят.

Если говорить непосредственно в плане энергетики, то немецким инвесторам интересны потенциальные ресурсы РФ, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Также они обладают отличными компетенциями на этом рынке, от традиционной и возобновляемой электроэнергетики до добычи и транспортировки нефти и газа. Кроме того, немецкие партнеры до сих пор пользуются лояльным расположением российской власти. На таком уровне это может иметь определяющее значение. У Wintershall и Газпрома большой опыт совместной работы и общие активы.

Но если посмотреть конкретно в отношении газовых проектов, есть несколько важных моментов, рассказывает эксперт. Так, немецкая экономика лидирует в Европе и находится на первых позициях в мире. Экономический рост требует больше энергии. Некоторое время назад Германия и большая часть западной развитой Европы взяли курс на решение экологических проблем. В прошлом году в стране закрылась последняя угольная шахта. А правительство рассчитывает к 2030 году полностью отказаться от угля в качестве топлива для тепло и электрогенерации.

Можно было бы говорить о полном переходе на возобновляемую энергетику, продолжает Константин Карпов, однако это невозможно на текущий момент по ряду ограничений (время производства, мощность и пр.). Кроме того, стоимость производства киловатт-часа электроэнергии в генерирующих компаниях, работающих по принципу возобновляемых источников, пока еще довольно высока. Относительно перспективной в текущий момент выглядит лишь ветрогенерация на суше 0.059 доллара за киловатт-час на 2018 г.

Но таких показателей можно добиться не везде, есть ограничения по размещению. До конца не учтены все альтернативные издержки. То есть самым доступным и одновременно более экологичным, чем мазут или уголь, является природный газ с 0.05 – 0.075 доллара за киловатт-час. Но стоит отметить, что солнечные панели стремительно приближаются по стоимости генерации к газовым установкам с минимальной ценой киловатта в 2018 г. 0,063 доллара.

Еще один момент – это то, что немецкий бизнес хочет как можно больше диверсифицировать поставки. Это приводит к более гибким и бесперебойным поставкам. А конкуренция СПГ и трудного газа сильно снижает цены для конечных потребителей. Это мы уже видели в конце прошлого в начале 2019 г. Газ в Европе резко подешевел одновременно с ростом импорта СПГ. Все это в итоге приводит к большей конкурентоспособности немецкой экономики. Это можно назвать основной целью поддержки газовых проектов из России.