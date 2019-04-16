Гисметео, прогноз погоды на три дня: ожидаются температурные рекорды

Синоптики Гиметео составили прогноз погоды на три дня. Согласно их данным, почти на всей территории России наконец-то наступила климатическая весна, хотя пока не везде будет комфортно и тепло. Ранее уже сообщалось, что Русская равнина находится под влиянием антициклона. Благодаря ему в период с 17 по 19 апреля в некоторых российских регионах возможны рекордные показатели температуры.

Так, уже в среду, 17 апреля волна тёплого воздуха накроет почти всю Амурскую область. В частности, в Хабаровске ожидается плюс 17-20, солнечно и без осадков. В Комсомольске-на-Амуре чуть холоднее – 14-16, дождь. А вот в Благовещенске пик весеннего тепла наступил 16 апреля, когда столбики термометров показывали плюс 19-21. В среду же здесь резко похолодает, всего плюс 3-5. В ночные часы заморозки и снег.

На Урале солнечно, но температурный фон будет держаться на уровне плюс 5-9. В ночные часы заморозки. При этом осадков пока не ожидается. Например, в Магнитогорске сейчас холодно. В ночь на 17 апреля специалисты Гисметео прогнозируют минус 6-8. Но уже вечером в среду тёплый фронт вернёт местным жителям весеннюю погоду. В четверг, 18 апреля воздух прогреется до плюс 7, в пятницу 18 апреля – до плюс 8-9. Такие же показатели ожидаются в городах Свердловской области, чуть ниже – в Курганской области.

Тепло, но с осадками на юге России. В частности, в Краснодарском крае в ближайшие три дня 12-14, кратковременные дожди. В Ставрополье 8-10, небольшие осадки. Нестабильную погоду Гисметео прогнозирует на курортах Минеральных вод и Северного Кавказа. Так, в Кисловодске, Пятигорске и Минводах в среду – плюс 9-12, высокая облачность, дождь, в четверг – всего плюс 3, пасмурно, мокрый снег, в пятницу – плюс 4, сильный ветер, местами дождь со снегом. Примерно такие же температурные показатели в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Облачно с прояснениями с 17 по 19 апреля на крымском полуострове. В Ялте и Севастополе – 10-12, возможны осадки. В Евпатории и Саках – 11-13, дожди, местами сильные. В Симферополе 7-11, пасмурно и дождливо. Весенняя погода по прогнозу Гиметео, на крымское побережье вернётся только в середине следующей недели.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге

По прогнозу Гисметео, в ближайшие три дня в Петербурге сохранится солнечная, безветренная погода. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 11-13, ночью – не опустятся ниже плюс 1-3. В Москве с 17 по 19 апреля облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В ночь на среду плюс 1-2, днём – 8-9 выше нуля. В ночь на четверг, 18 апреля возможны заморозки до минус 1. Днём выглянет солнце, которое поднимет температуру до плюс 10-11. В пятницу, 19 апреля малооблачно, почти безветренно. Показатели температуры плюс 9-11 и стойкое ощущение, что весна уже окончательно вступила в свои права.