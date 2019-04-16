Глава Мосбиржи сказал лишнего

Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи, в ближайший месяц покинет свой пост — по официальной версии, в связи с «досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией Биржи».

Г-н Афанасьев безусловно войдет в историю российской финансовой отрасли. До прихода на биржу он более десяти лет работал зампредправления банка «ВестЛБ Восток» (ЗАО), дочернем банке немецкого банковского концерна WestLB AG. Именно под руководством Александра Афанасьева Московская биржа совершила целый ряд серьезных технологических преобразований, провела IPO, нарастила базу инвесторов-физлиц, переместила торги российскими бумагами с западных площадок на внутренний рынок. Мосбиржа — компания с высочайшей рентабельностью ( около 70% по EBITDA), и этот показатель не меняется уже многие годы.

При этом все это время стратегия Мосбиржи была по большей части ориентирована на внешних инвесторов — мы упрощали им доступ на наш рынок, меняли свою систему торгов Т0 (поставка против платежа) на привычную англосаксам Т+n (поставка и оплата через 2-3 дня после сделки). Чего действительно не мог предвидеть никто — так это разворота к санкциям, к ним наша финансовая система, всегда уповавшая на запад, оказалась совершенно не готова морально. В 2012 году Мосбиржа собиралась вообще-то строить международный финансовый центр. И долгое время спустя по инерции на форумах раздавались призывы сделать наш рынок еще более удобным для иностранцев.

Лишь в последние пару лет финансисты вспомнили, что вообще-то в России есть внутренний рынок и внутренний инвестор. Но если валютный и долговой рынки стабильно росли, то внутренний рынок акционерного капитала мы упустили. В 2011 году объем торгов на российском рынке акций составлял19,5 трлн рублей в 2018. В 2018 от него осталась половина — 10,8 трлн рублей. Да, объем размещений бондов растет — но эмитенты все те же, число новых компаний сокращается. А IPO на Мосбирже в 2018 году не было вообще, да и последние годы они носили эпизодический характер. Зато делистингов становится все больше.

Сложно сказать, насколько велика тут роль руководства Мосбиржи — понятно, что сказалась и геополитическая ситуация, и экономика. Да и можно ли считать Мосбиржу в полной мере самостоятельным игроком, если 11,8% ее акций принадлежит ЦБ, 10% Сбербанку, 8,4% ВЭБу? Мосбиржа — биржа для крупных банков, они делают львиную долю оборота (в основном на облигационном и валютном рынках) и очевидно, что их все устраивает.

Однако несмотря на официальные заявления, рискнем выдвинуть гипотезу, что на досрочном прекращении полномочий г-на Афанасьева сказалось его выступление полугодовой давности на Finnopolis. Тогда он дал понять, что на Мосбиржу могут не пустить компании, попавшие под санкции: «Мы внимательно изучаем все риски, для нас самое главное — защита рынка, защита участников, инвесторов и эмитентов. Поэтому мы смотрим, какие риски выше для наших инвесторов и участников торгов, какие ниже. Сейчас представляется, что риск нового выпуска акций компании из SDN-списка достаточно высокий, а риск [вторичного] обращения мы считаем существенно ниже». А первый зампред ЦБ Сергей Швецов описал действия Мосбиржи более конкретно: «Санкционные компании, действительно, испытывают сегодня определенные сложности с размещением ценных бумаг в силу не только робости инвесторов, но и в силу того, что Московская биржа сейчас не делает листинг для SDN-компаний по новым бумагам, они прекратили это делать»

Позиция единственной в стране биржи, биржи с госучастием не поддерживать компании, попавшие под санкции США — то есть лишать их доступа к «домашнему» финансированию — выглядит как минимум странно. Хотя странно и то, что ЦБ дистанцировался от действий такой важной инфраструктурной организации.

Пост председателя правления Мосбиржи займет член Наблюдательного совета биржи Юрий Денисов. Он трудится на бирже с 2010 года, до этого возглавлял казначейство банка ВТБ. Пока нет оснований ждать, что при новом руководителе стратегия Мосбиржи кардинально изменится. Разве что теперь вместо международного финансового центра Мосбиржа строит маркетплейс — предлагая частному инвестору онлайн определить свой риск-профиль, подобрать «продукт» (то есть тип ценных бумаг) и выбрать брокера.