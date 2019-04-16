Госдума приняла закон о безопасной и устойчивой работе Рунета

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли закон о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Согласно документ, который был подготовлен и внесён для рассмотрения Госдумой сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутататом Андреем Луговым, направлен на защиту устойчивой работы Интернета в нашей стране в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.

В частности, документ предусматривает создание при Роскомнадзоре специального центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Этот центр будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых экстраординарных ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях, передаёт РИА Новости.

Кроме того, согласно закону, информация государственных органов и предприятий в Сети Интернет будет дополнительно защищена шифрованием. При этом операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещённым контентом. Также Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в Сети вызваны работой технических средств противодействия угрозам. Внутренние сети, не имеющие выхода в Интернет, не подпадают под действие закона.

Также согласно документу, Роскомнадзор будет координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на всей территории России. Совет Федерации рассмотрит закон об устойчивом Рунете уже 22 апреля, после чего он будет направлен на подписание президенту России Владимиру Путину.