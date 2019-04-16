Израиль впервые применил в Сирии аэробаллистическую ракету Rampage

Истребитель израильских ВВС F-16 Fighting Falcon в ходе авиаудара по Сирии впервые применил аэробаллистическую ракету Rampage. Об том написал в своём микроблоге в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей. По его словам, это произошло 13 апреля, когда авиация Израиля атаковала объекты, которые расположены на территории провинции Хама.

При этом известно, что ПВО Сирии сумели перехватить некоторые из выпущенных ракет, однако часть из них всё-таки смогла достигнуть целей. В результате, ранения различной степени тяжести получили трое сирийских военных, кроме того разрешено несколько зданий.

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Rampage – израильская сверхзвуковая, аэробаллистическая ракета класса «воздух-поверхность», представляющая собой оборудованный ракетным двигателем 4,7-метровый снаряд весом в 500 кг. Дальность ракеты составляет 150 км, длина – 4,7 метра, масса боевой части – 150 кг. Впервые была презентована в июне 2018 года в Тель-Авиве.

Запускается с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, в пределах 150 км от цели, являясь «невидимой» для вражеских систем обнаружения и перехвата. Ракета имеет два вида боеголовок, включая противобункерную: одна предназначена для проникающих ударов по бункерам и туннелям, вторая – осколочно-фугасная, поражающая цель высокоскоростным потоком осколков. Предназначена для поражения зенитных ракетных комплексов установок, штаб-квартир (командных пунктов), складов и материально-технических баз (оружейным складам и логистическим базам) противника.