Когда и зачем нужен адвокат

Услуги адвоката по уголовным делам

Если гражданин оказался в поле зрения правоохранительных органов, то оправдаться бывает довольно сложно. При создавшихся обстоятельствах только хороший адвокат по уголовным делам сможет грамотно повлиять на ситуацию. Для этого уголовный юрист изучает материалы дела, сопоставляет нюансы с правовыми актами, привлекает нужных свидетелей.



Расследуемое правонарушение квалифицируется по определенной статье. Ответственность при этом может назначаться от штрафа до лишения свободы на большие сроки. Для облегчения судьбы подзащитного адвокат может выстраивать свою работу в разных направлениях:

старается найти причину, чтобы изменить статью, по которой предусмотрено более мягкое наказание;

добиться освобождения от уголовной ответственности;

доказать несостоятельность обвинения;

Основные помехи в этой работе создают как сотрудники полиции, ФСИН и СК, так и сами подзащитные, вспоминающие про собственную несостоятельность в вопросах защиты своих же прав уже после совершения ряда серьезных ошибок, которые адвокат не всегда в силах исправить.



Например, обвинение может оказаться и ложным. В этом случае компетентный юрист по уголовным делам сможет доказать необоснованность задержания его подопечного. Для этого он работает с материалами следствия и находит важные аргументы, свидетельствующие в пользу арестованного.



К сожалению, бывают ошибки следователей. Из-за таких оплошностей наказание приходится отбывать невиновным. Для опровержения несправедливых обвинений требуется поддержка хорошего независимого адвоката. При этом подзащитный имеет реальный шанс выйти из ситуации с минимальными потерями.



Адвокату важно как можно скорее встретиться со своим подзащитным, чтобы договориться о дальнейших действиях по внедрению защитительной линии в дело. Лучшее место для такого общения - офис адвоката. Все становится гораздо сложнее, если подзащитный уже находится в СИЗО. Поэтому, если вы предполагаете, что можете оказаться участником уголовного разбирательства, - обращайтесь за юридической помощью незамедлительно. Так у вас будет гораздо боьше шансов на лучший из возможных исходов.



Юридическая поддержка профессионального адвоката необходима и виновникам, и пострадавшим, и даже свидетелям. В ряде случаев сотрудники правоохранительных органов предпочитают допрашивать фактических подозреваемых в качестве свидетелей, этот статус не предполагает возможности отказа от дачи показаний и не обязывает следствие к привлечению адвоката.



Специалист по уголовным делам с практическим опытом и правовыми знаниями способен найти оптимальный путь для правильного решения проблемы. Адвокат сумеет вовремя остановить машину правосудия, не допустив перекладывания ответственности на потерпевшего, избавив подозреваемого от статуса соучастника и избегая других мало понятных обывателю, но роковых в своих последствиях событий.



В сферу деятельности уголовного адвоката входят услуги по:

• составлению правовых документов (запросов, жалоб, ходатайств);

• предоставлению юридических консультаций;

• защите прав доверителя на всех стадиях процесса;

• сбору доказательств, подготовке к судебному заседанию;

• составлению уголовной апелляции, кассации;

• составлению и подаче ходатайства об УДО, прошения о помиловании.



Квалифицированный адвокат способен выстроить линию защиты с правильно расставленными приоритетами. Благодаря грамотному подходу удается противостоять беззаконию и достичь разрешения дел с максимально возможным соблюдением своих интересов.



