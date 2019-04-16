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Нефть пошла «в минус»

Москва, 16.04.2019

Мировые цены на нефть снижаются, показывая отрицательную динамику, по итогам торгов 15 апреля, сообщают Banki.ru.

По итогам торгов цена на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке  упала на $0,49, составив $63,4 за баррель. На торгах в Европе нефть также демонстрирует отрицательную динамику, в частности  на лондонской  Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июньских контрактов на Brent упала на $0,37, достигнув $71,18  за баррель.

Аналитики утверждают, что на ситуацию влияет доклад минэнерго США, в котором утверждается добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае вырастет по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона баррелей в день. Как заявил аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу, «рост сланцевой добычи в США создает сложности для цен на нефть».

Также сообщает, что от более резкого падения, цены на нефть сдерживает ограничение поставок сырья из Ирана и Венесуэлы из-за санкций США, а также напряженная геополитическая обстановка в Ливии.

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