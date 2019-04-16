«Потери не ясны»: потушен пожар в Соборе Парижской Богоматери

Как сообщает газета Figaro, ссылаясь на представителей пожарных, пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось полностью потушить. Однако пожарные, чтобы исключить новые возгорания, продолжают мониторить ситуацию.

«Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось», - рассказал изданию представитель пожарных Габриэль Плюс.

Пока нет ясности, какой урон нанес пожар уникальным предметам, собранным за столетия и хранящимся в соборе. Уточняется, что пожар охватил историческое здание в понедельник, 15 апреля. Из-за пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши. Многие опасаются, что многие исторические артефакты могут быть утеряны.

Напомним, памятник культуры и символ французской столицы Собор Парижской Богоматери расположен в центре Парижа. Здание было возведено в период с 1163 по 1345 годы по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли. В последний раз реставрация собора проводилась в 19 веке из-за повреждений в Великую французскую революцию.