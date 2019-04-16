Вход/Регистрация Подписка

«Потери не ясны»: потушен пожар в Соборе Парижской Богоматери

Москва, 16.04.2019

Как сообщает газета Figaro, ссылаясь на представителей пожарных, пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось полностью потушить. Однако пожарные, чтобы исключить новые возгорания, продолжают мониторить ситуацию.

«Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось», -  рассказал изданию представитель пожарных Габриэль Плюс.

Пока нет ясности, какой урон нанес пожар уникальным предметам, собранным за столетия и хранящимся в соборе.  Уточняется, что пожар охватил историческое здание в понедельник, 15 апреля. Из-за пожара обрушился  шпиль здания, а также часть крыши. Многие опасаются, что многие исторические артефакты могут быть утеряны.

Напомним, памятник культуры и символ французской столицы Собор Парижской Богоматери расположен в центре Парижа. Здание было возведено в период с 1163 по 1345 годы по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли. В последний раз реставрация собора проводилась в 19 веке из-за повреждений в Великую французскую революцию.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    2. Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод
      Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод
    3. The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы
      The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама