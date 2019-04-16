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Путин предложил направить в Париж лучших специалистов для восстановления Нотр-Дама

Москва, 16.04.2019

Глава РФ Владимир Путин предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении Собора Парижской Богоматери, часть которого была уничтожена сильнейшим пожаром, начавшимся вечером 15 апреля.

Как говорится в заявлении пресс-службы российского лидера, он выразил надежду, что великий собор удастся восстановить. Кроме того, президент предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.

Также стало известно, что Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара, отметив, что это происшествие откликнулось болью в сердцах всех россиян, передаёт РИА Новости.

«Это исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах всех россиян», – подчеркнул президент РФ.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари – одной из главных достопримечательностей Парижа – начался вечером в 15 апреля. Пламенем была объята вся несущая конструкция базилики. В результате случившегося обрушился шпиль собора и часы. Кроме того, уничтожен уникальный деревянный каркас крыши, построенный ещё в 1160-1170 годах. Также почти полностью утрачен главный из трех органов этого храма, созданный в XV веке и усилиями мастеров постепенно увеличивавший свои размеры вплоть до XVIII столетия. По последним данным, инструмент не был уничтожен огнём. Судя по всему, непоправимый урон ему нанесла вода во время тушения пожара.

С пожаром вели борьбу около 400 человек. Полностью его потушить удалось лишь утро 16 апреля. Официальные причины возгорания пока не называются. Предположительно, пожар мог начаться из-за реставрационных работ, которые проводились последние дни – часть Собора Парижской Богоматери была закрыта строительными лесами.

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