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Эксперты подсчитали, во сколько обойдется России день без интернета

Москва, 16.04.2019

В случае отключения в России интернета на сутки экономика страны потерпит ущерб в размере 20 миллиардов рублей, сообщил руководитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Леонид Левин.

Он сослался на исследования независимой социологической компании, которая отслеживает работу сети по всему миру. Заявление думец сделал в ходе чтения проекта закона о безопасной и устойчивой работе рунета.

Помимо 20 млрд рублей, потребуется такая же сумма для реализации программы по восстановлению стабильной работы рунета «в случае воздействия таких угроз в целом».

Напомним, законопроект о Рунете направлен на защиту и обеспечение бесперебойной работы  интернета в России «в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа». Предполагается, что руководить мониторингом работы интернета будет Роскомнадзор по средствам специального центра, обеспечивающего доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях. Также сотрудники центра будут координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

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