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«Русал» поработает на величие Америки

Москва, 16.04.2019
Вместе с американским холдингом Braidy Industries «Русал» построит за 1,6 млрд долларов завод по выпуску алюминиевого проката в США. Партнеры получат в этом предприятии 60% и 40% акций, соответственно
#Экономика
#Русал
  • «Русал» поработает на величие Америки

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Новое производство разместится в Ашленде, штат Кентукки. Его запуск намечен на 2021 год. Специализацией завода будет алюминиевый лист для автомобильной промышленности - Braidy Industries как раз занимается поставками комплектующих для американских автозаводов и имеет производственные мощности недалеко от выбранной площадки. Мощность предприятия составит 500 тыс. тонн горячего и 300 тыс. тонн холодного проката. Американские эксперты отмечают, что по меркам алюминиевой промышленности США это воистину грандиозный проект – ничего подобного там не строили уже несколько десятилетий. 

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Действительно, лучшие дни американской алюминиевой промышленности остались в прошлом. По данным Геологической службы США, в 2018 году в этой стране было произведено всего 890 тыс. тонн алюминия при общем мировом объеме производства в 60 млн тонн. Для сравнения, еще в 1990 году страна производила 4,1 млн тонн алюминия – что превышало на тот момент пятую часть всего мирового производства. Спад сопровождался массовым закрытием производственных мощностей. При этом спрос на металл в США объективно есть, страна является крупнейшим его импортером. В прошлом году объем американского импорта алюминия составил 5,5 млн тонн, годом ранее – 6,2 млн тонн.

Де-факто к 2018 году американская алюминиевая промышленность скукоживалась до производства отдельных видов готовой продукции из импортного металла. По этой схеме в стране работало свыше 520 предприятий с совокупным оборотом порядка 71 млрд долларов (и 174 млрд долларов с учетом смежников). Сам металл в основном завозился из Канады (34%), Китая (13%), ОАЭ (7%).

Новые власти в Белом доме эту ситуацию решили в корне изменить. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прямо объявил о смерти американской металлургической промышленности: «Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва». И не просто объявил, а стал энергично действовать. Так, в марте прошлого года он подписал указ о введении 10% пошлины на импорт алюминия. Пользующийся особой «любовью» американского президента Китай удостоился 25% пошлин на металл, и «антидемпинговых» пошлин на фольгу и листы из алюминия в размере до 167%. Более того, ради спасения своих металлургов Трампу пришлось пойти на конфликт даже с традиционными союзниками США, такими как Канада и ЕС.

Надо сказать, что определенный эффект алюминиевая отрасль США почувствовала. По итогам 2018 года она впервые за много лет продемонстрировала рост. Более того, три ранее закрытых предприятия возобновили работу. Их совокупная мощность (310 тыс. тонн) сравнительно невелика и погоды не делает, но тенденция весьма показательная.

История «Русала», на первый взгляд, очень даже вписывается в эту схему. Но есть нюансы. Во-первых, новый завод будет не производить металл, а перерабатывать. С этим проектом компания входит в отрасль переработки алюминия, чего ранее не делала - ее традиционная специализация ограничивалась бокситами, глиноземом и необработанным алюминием. Во-вторых, возрождению американского алюминия проект «Русала» не сильно поможет, компания планирует завозить металл для изготовления проката из России. В числе возможных поставщиков называют перспективный строящийся «Русалом» совместно с «РусГидро» Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области (запуск, как и у американского проекта, намечен на 2020 год).

Вероятно, американский проект, не особо профильный для «Русала» и представляет собой своеобразную плату за снятие американских санкций с компании. Но это еще не все. Определенный мотив есть и в изучении опыта переработки металла. Напомним, что еще три года назад «Русал» заявил о развитии собственных производств глубокой переработки алюминия как о своей стратегической цели. Это как развитие собственного производства, так и создание трех кластеров по переработке алюминия (в Красноярском крае, Хакасии и Волгоградской области). В мировой практике такая модель алюминиевого бизнеса встречается, но для «Русала» это в новинку.

 

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