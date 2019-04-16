Вход/Регистрация Подписка

«Северный поток-2» может изменить маршрут из-за Дании

Москва, 16.04.2019

Nord Stream 2 в третий раз запросил ответ от Копенгагена на разрешение строительства «Северного потока-2» в датских территориальных водах.

Это последняя попытка России добиться от Дании ответа по проекту газопровода, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он заявил, что датчане находятся в двоякой ситуации: «с одной стороны, не хотят выдавать разрешение на строительство газопровода, но не могут дать и запрет, так как его придется обосновывать».

Аналитик напоминает, что первую заявку оператор трубопровода «Северный поток-2» подавал в Данию весной 2017 года. Однако тогда действовал закон, согласно которому Копенгаген обязан рассмотреть документ только с точки зрения вреда экологии.

Тогда уже была ясность, что «Северный поток-1» не наносит ущерба экологии, значит не может быть претензий и к «Северному потоку-2», продолжил Юшков. В этой связи Дания начала менять свои законы, но и применять их к первой заявке не могла.

В августе 2018 года Nord Stream 2 AG подала вторую заявку, изменив в ней маршрут, который согласно второму варианту пролегал бы через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от Борнхольма. Ответа на нее также не последовало.

«Согласие Дания не может дать потому, что на нее давят и Брюссель, и Вашингтон», - продолжил Юшков.

Сейчас, когда подана третья заявка, датчане заняли выжидательную позицию, предъявив России требования по документации, на сбор которой у России уйдет больше времени, чем строительство «Северного потока-2» по «обходному маршруту, огибающему все сферы влияния Копенгагена», рассказал аналитик.

«Дания втайне надеется, что РФ так и поступит, а она будто останется в стороне от всего проекта», - резюмировал Юшков.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    2. Курс доллара: рубль готовится к важному событию
      Курс доллара: рубль готовится к важному событию
    3. Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод
      Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама