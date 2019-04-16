«Северный поток-2» может изменить маршрут из-за Дании

Nord Stream 2 в третий раз запросил ответ от Копенгагена на разрешение строительства «Северного потока-2» в датских территориальных водах.

Это последняя попытка России добиться от Дании ответа по проекту газопровода, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он заявил, что датчане находятся в двоякой ситуации: «с одной стороны, не хотят выдавать разрешение на строительство газопровода, но не могут дать и запрет, так как его придется обосновывать».

Аналитик напоминает, что первую заявку оператор трубопровода «Северный поток-2» подавал в Данию весной 2017 года. Однако тогда действовал закон, согласно которому Копенгаген обязан рассмотреть документ только с точки зрения вреда экологии.

Тогда уже была ясность, что «Северный поток-1» не наносит ущерба экологии, значит не может быть претензий и к «Северному потоку-2», продолжил Юшков. В этой связи Дания начала менять свои законы, но и применять их к первой заявке не могла.

В августе 2018 года Nord Stream 2 AG подала вторую заявку, изменив в ней маршрут, который согласно второму варианту пролегал бы через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от Борнхольма. Ответа на нее также не последовало.

«Согласие Дания не может дать потому, что на нее давят и Брюссель, и Вашингтон», - продолжил Юшков.

Сейчас, когда подана третья заявка, датчане заняли выжидательную позицию, предъявив России требования по документации, на сбор которой у России уйдет больше времени, чем строительство «Северного потока-2» по «обходному маршруту, огибающему все сферы влияния Копенгагена», рассказал аналитик.

«Дания втайне надеется, что РФ так и поступит, а она будто останется в стороне от всего проекта», - резюмировал Юшков.