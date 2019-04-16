СМИ рассказали, какое ТВ смотрят на Украине

Граждане Украины по-прежнему предпочитают российское ТВ, сообщила изданию «Обозреватель» председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она уверена, что этот факт влияет на политические взгляды украинцев, а также формирует их мнение о политике в стране в целом.

Айвазовская уточнила, что в основном смотрят политические ток-шоу, которые влияют на политическую позицию граждан Украины. Происходит это из-за того, что потребление «через призму видения и оценок» также влияет на волеизъявление, считает общественница.

Издание также напоминает, что попадание российского телевидения и интернет-ресурсов в раздел запрещенных на территории Украины только прибавило им популярность.

В общей сложности за прошлый год на Украине заблокировали 181 российский ресурс и сайт, после чего российская соцсеть «ВКонтакте» заняла четвертую строчку в рейтинге посещаемости, Яндекс» - восьмую, а следом, на девятой строчке расположились «Одноклассники».