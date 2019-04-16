«Спаситель Мира» обрел покой

Вокруг картины «Спаситель Мира», приписываемой Леонардо да Винчи, разрастается новый крупный скандал. Американский искусствовед Бен Льюис впервые прямо заявил о том, о чем боялись сказать все вокруг: широкоразрекламированное полотно -- не более, чем подделка. По его словам, еще два года назад во время экспертизы этой картины в Лондонской национальной галерее, как минимум трое специалистов из пяти не смогли подтвердить ее подлинность, а один эксперт и вовсе указал, что представленное полотно в лучшем случае является дубликатом. И уж точно не принадлежит кисти великого мастера. На это, по мнению Льюиса, указывают сразу несколько факторов. И прежде всего, специфическое изображение хрустального шара, который Спаситель держит в своей левой руке. На картине он нарисован так, словно это пустой стеклянный пузырь, которые не преломляет и не искажает проходящий сквозь него свет. Между тем известно, что кристалл в форме шара создает «увеличенные, инвертированные и обратные изображения». А значит и ладонь Спасителя должна быть заметно больше или меньше, чем на картине. И Леонардо да Винчи, детально исследовавший эффекты преломления света и оптические иллюзии, просто не мог этого не знать. Не все в порядке и с самим Иисусом. На полотне он расположен строго в анфас, тогда как других персонажей на своих картинах художник изображал либо в сложных позах, либо в динамике. Но самое важное то, что «Спаситель Мира» не может похвастаться внятной историей. Так, до сих пор доподлинно не известно кто именно заказал эту работу Леонардо, когда она собственно была написана и почему на протяжении нескольких веков ее автором считали кого угодно, но только не самого гения эпохи Возрождения.

Зато известно, что «Спаситель Мира» неоднократно реставрировался, что донельзя затруднило работу экспертов по определению его подлинности. Наконец, массу вопросов вызывает цепь необъяснимых событий, как предшествовавшая аукциону Christie’s, на котором это полотно было продано за 400 млн долларов, став самой дорогой картиной в мире, так и произошедшая со «Спасителем Мира» уже после торгов.

Полтинник за Спасителя

Напомним, что впервые об этом произведении искусства как о пятнадцатой картине Леонардо заговорили чуть менее пятнадцати лет назад. То есть примерно в то же время, когда российский предприниматель и экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев всерьез заинтересовался живописью выдающихся мастеров. Правда, свою коллекцию картин он собирал не сам, а при помощи известного французского арт-дилера Ива Бувье, который получал за свои услуги весьма щедрые комиссионные. Именно Бувье и вышел на след «Спасителя Мира». Считается, что эта картина написана где-то между 1496 и 1500 годами в Италии по заказу французского короля Людовика XII. Правда, не самим Леонардо да Винчи, а одним из его учеников или последователей. Таковыми в разное время называли то Джованни Больраффио, то Бернардино Луини. А раз так, то и относились к Спасителю без должного почтения. Во всяком случае, пресса писала, что поверх картины были нанесены другие изображения – в частности, Иисусу вроде бы даже кто-то пытался подрисовать усы и бороду. Надо ли говорить, что и стоимость такой работы долгое время была не велика. Так, документально зафиксировано, что после первичной реставрации в 1958 году на аукционе Sotheby’s это полотно ушло с торгов всего за 45 фунтов стерлингов. А чуть позже, при продаже недвижимости очередного собственника из Аризоны, «Спаситель Мира» резко подорожал – его продали уже за 10 тысяч долларов. Но ни о каких миллионах, а тем более сотнях миллионах долларов, речь тогда не шла.

Однако, все очень быстро изменилось в 2005 году. Именно тогда Некий Роберт Саймон, представляющий консорциум новых владельцев картины, решил провести экспертизу полотна с участием многочисленных экспертов из Метрополитен-музея, Национальной галереи и других уважаемых в мире искусства организаций. И все они будто бы признали в «Спасителе Мира» работу великого мастера. Тем не менее, американской прессе их безусловные заключения (если они вообще были) никто не предъявил. Да и публично эти эксперты своего мнения вроде как не выражали. Как бы там ни было, но Саймон продал картину за 80 млн долларов тому самому Иву Бувье. Этот человек хотя и должен был действовать в интересах Рыболовлева, но не смог противостоять искушению неплохо подзаработать. Он выкупил «Спасителя мира» на себя, после чего продал его экс-владельцу «Уралкалия» уже за 127,5 млн долларов. Такое поведение арт-дилера даже стало причиной судебного разбирательства, которое с переменным успехом тянется уже более двух лет.

Тем не менее, история чудесного обретения пятнадцатой картины Леонардо да Винчи имела все шансы надолго сойти с газетных передовиц, если бы не развод Дмитрия Рыболовлева со своей супругой Еленой. Бывшая жена потребовала поровну разделить имущество миллиардера, но прежде - провести его оценку. А значит и детальную экспертизу всех купленных мужем картин, включая «Спасителя Мира». Но такой сценарий явно не входил в планы Рыболовлева, поэтому миллиардер поспешил избавиться от пресловутого шедевра и выставил его на аукцион. Но в качестве площадки для торгов его выбор пал не на Sotheby’s, а на Christie’s. На самом деле такое решение объясняется довольно просто. Руководству Sotheby’s, возьмись они за реализацию этого полотна, пришлось бы объяснять искусствоведам и журналистам «промахи» своих экспертов шестидесятилетней давности, а также отвечать на множество каверзных вопросов. А вот в случае с Christie’s подобный вариант развития событий напрочь исключался. Более того, эксперты этого аукционного дома и многочисленные лояльные журналисты сделали все возможное, чтобы продажа «Спасителя мира» ни у кого не вызывала ненужных сомнений и лишних вопросов. Так, провенанс «некогда утраченного на века шедевра» решено было максимально уточнить.

Королевский провенанс

И тут неожиданно для всех выяснилось, что первое документальное упоминание о картине Леонардо, оказывается, можно найти в описи собраний короля Карла I. Появились даже свидетельства о том, что «Спаситель Мира» украшал покои его супруги – Генриетты Марии Французской – в королевском дворце в Гринвиче. А после смерти матери картина перешла по наследству к сыну – королю Карлу II. Но это еще не все. Если верить обновленному провенансу, то примерно через восемьдесят лет полотно вновь замечено у еще одного знаменитого хозяина – бастарда герцога Букингемского Герберта Шеффилда. И так чуть ли не до начала XX века «Спаситель Мира» кочевал из одного благородного семейства в другое, пока почти шестьдесят лет назад не оказался на торгах Sotheby’s, где и был продан менее чем за полсотни фунтов. Но даже этому неприглядному факту эксперты-искусствоведы нашли, как им кажется, вполне логичное обоснование. Все дело якобы в том, что «информация о королевском провенансе и авторстве Леонардо была утеряна» - написали британские аукционисты. Оставалось только одно – внятно объяснить почему великий художник, ученый и естествоиспытатель, прекрасно осведомленный обо всех нюансах преломления света, никак не учел этот факт и изобразил левую ладонь Спасителя в натуральную величину – ту самую в которой он держит стеклянный шар. И такое объяснение не заставило себя ждать. Как заявил в своем новом труде, посвященном «Спасителю Мира» известный американский искусствовед Уолтер Айзексон, «таким изящным образом Леонардо пытался наделить Христа и его шар чудесными свойствами». А проще говоря, еще раз подчеркнуть божественное происхождение Мессии в эдакой «религиозной версии «Моны Лизы»». «Королевская история» картины и широкая поддержка СМИ в конечном итоге сделали свое дело. Торги на аукционе Christie’s начались со 100 млн долларов, но уже через 20 минут цена взлетела до 400 млн долларов. Именно столько за «Спасителя Мира» заплатил неизвестный покупатель из Саудовской Аравии. Кто им стал до сих пор остается тайной. Источник, близкий к устроителям аукциона сообщил журналистам, что картину купил принц Бадер бин Фархан Аль Сауд – троюродный брат наследного принца Мухаммеда бин Салмана. А вот люди в окружении королевской семьи Саудовской Аравии намекнули, что он был лишь посредников в этой сделке и действовал в интересах самого наследника престола, который и является новым собственником «Спасителя». На самом деле, кто именно из принцев приобрел «Спасителя Мира» никакого значения не имеет. Гораздо важнее то, что страховая компания, название которой держится в секрете, сразу после аукциона намеревалась провести в Цюрихе детальное исследование этого полотна. Но, как рассказала профессор Института изящных искусств Нью-Йоркского Дайан Модестини, экспертизу в последний момент по непонятным причинам решили отменить. «Это очень трагично – лишить шедевра любителей искусства и всех тех, кто был тронут этим полотном» -- заявила профессор. Это означает только одно – саудовский принц просто не разобрался в истинной истории происхождения «Спасителя Мира» и сделал все, чтобы эта история не стала достоянием гласности. Косвенно в пользу этой версии говорит и то, что уже через несколько месяцев после аукциона, картина, авторство которой приписывается Леонардо, вновь сменила владельца. Во всяком случае уже в декабре 2017 года Департамент культуры и туризма Абу-Даби официально заявил, что приобрел «Спасителя Мира» и вот-вот выставит его в филиале Лувра в ОАЭ. Учитывая, что этот музей, как собственно и другие заведения культуры в Абу-Даби принадлежат правящему эмиру этого княжества и президенту страны Халифе ибн Заеду аль-Нахайяну, то именно его и следует считать нынешним собственником «Спасителя Мира».

Однако, запланированная на осень прошлого года экспозиция этой картины не состоялась. А несколько дней назад сотрудники Лувра в Эмиратах честно признались, что она пропала и они не знают где находится это полотно и будет ли оно вообще когда-либо представлено на обозрение широкой публики. Таким образом, скорее всего, саудовский принц довольно быстро понял, что «Спаситель Мира» написан не Леонардо да Винчи, а в лучшем случае кем-то из его учеников. Но по каким-то причинам он не захотел разбираться с аукционистами и просто передарил ее своему коллеге и другу из ОАЭ, который благоразумно спрятал полотно подальше от лишних глаз. По крайней мере до тех пор, пока шумиха вокруг этого полотна окончательно не прекратится. А через несколько лет можно будет вновь попытаться выставить «Спасителя Мира» на новый аукцион. Тем более, что история владения этой картины пополнилась сразу тремя королевскими фамилиями.