ЦБ приготовился к санкциям

Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, российский регулятор исходит в своих макроэкономических прогнозах из того, что санкции сохранятся. В связи с этим ЦБ РФ считает необходимым вести консервативную денежно-кредитную политику, которая позволит минимизировать эффект от возможных санкций, пишет агентство «Прайм».



В числе перечисленных консервативных мер, рассказала глава Банка России, создание резервов и введение макропруденциальных мер для сохранения финансовой стабильности страны. Впрочем, и сами кредитные организации и все финансовые институты на своем уровне ведут достаточно осторожную политику. И если внешние события вызовут волатильность на внешних финансовых рынках, у ЦБ есть набор необходимых инструментов, подчеркнула глава ЦБ.



"Они (эти меры – ред.) могут измениться, и действительно бессмысленно гадать, в какую сторону – много разного рода законопроектов. Наша задача — сделать таким образом, чтобы такого рода внешние ограничения в наименьшей степени отразились на нашем финансовом рынке, на нашей экономике. Поэтому мы ведем консервативную денежно-кредитную политику, поэтому мы создаем резервы, поэтому мы говорим о макропруденциальных мерах, в том числе о контроле долга", — сообщила Эльвира Набиуллина.



Экономика России глубоко интегрирована с мировой и серьёзно от неё зависит, признает к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская. И несмотря на то что ряд экспертов считают новые санкции США против России скорее мерой устрашения, которая не окажет глобального влияния на отечественную экономику, как показывает опыт предыдущих лет, ошибочной будет стратегия, выстроенная из расчета на благоприятную экономическую и политическую обстановку.



Таким образом, уверена аналитик, проводимая в настоящее время политика ЦБ РФ, направленная на наращивание золотовалютных резервов с целью минимизации инфляционных рисков вследствие изменения внешних факторов, вполне оправдана. При этом положительный эффект для экономики имеет покупка золота именно у отечественных производителей, что позволяет избежать долларовых расчетов. Однако, обращает внимание Наталья Залюбовская, использование только тактики защиты от санкций, не может в той мере повлиять на состояние финансового рынка, при котором экономика показала бы устойчивое развитие, высокий годовой темп прироста ВВП и снижение инфляции.



И все же, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, к сожалению, происходящее – это косвенное подтверждение того, что санкции действительно работают. Из-за них излишки доходов от экспорта, вместо того чтобы быть израсходованными на обновление инфраструктуры и на снижение налоговой нагрузки — направляются в резервы в виде иностранной валюты и создают «подушку безопасности».



С другой стороны, продолжает эксперт, никто не хотел бы снова оказаться в 90-х, с галопирующей инфляцией, с дефицитом бюджета до 30%, дефицитом продуктов и прочими явлениями не консервативной экономической политики. Сейчас под контролем находится не только инфляция, которая давно уже не была двухзначной, но и безработица, находящаяся в пределах 5%, а это так называемая не ускоряющая инфляцию безработица, в терминологии западной экономтеории.



Риски, же, считает Александр Шустов, заключаются, как всегда, в возможности внезапного обвала курса рубля, который девальвируется тоже в силу макроэкономики, раз в 6-10 лет. ВВП России пока все еще остается не слишком крупным по мировым меркам, всего 1.8% от мирового ВВП, и поэтому наша валюта всегда будет волатильной и подверженной резким девальвациям, и даже резервов не хватит, к сожалению, чтобы поддерживать ее курс.



Политика ЦБ по приспособлению к существующим и потенциальным новым санкциям – вынужденная и в этом смысле в целом верная, уверен руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Регулятор стремится минимизировать риски и ущерб от санкций для финансовой системы страны. Но такие меры, действительно целесообразные в нынешних условиях неопределённости, создают дополнительные издержки для экономики.



Например, повышение ключевой ставки ЦБ до 7,75% было призвано противостоять росту инфляции и возможной панике на рынках, в том числе и из-за вероятного усиления санкций. При этом данная мера, с другой стороны, делает более дорогими кредиты, препятствует инвестициям и рентабельности предприятий, потребительскому спросу.



А если взять вынужденный вывод средств российских резервов из высоконадёжных гособлигаций США, то такие вложения гипотетически могут быть заблокированы санкциями. Поэтому с апреля 2018 года, с момента объявления о рассмотрении новых санкций, объём инвестиций России в американские гособлигации снизился с 96,1 млрд до 13,2 млрд долларов, то есть в 7,3 раз к январю 2019 года. Но этот процесс приводит зачастую к снижению доходности и надёжности вложений.



В целом именно угрозы санкций во многом вынуждают ЦБ придерживаться «консервативной кредитно-денежной политики», которая дестимулирует экономический рост, делает вывод Марк Гойхман. Вероятность значимого усиления санкций снижается по мере уточнения новых законопроектов о них и с изменением отношения самих конгрессменов к данному вопросу. Но снимать его с повестки дня, считает аналитик, безусловно, нельзя, вполне реальные риски остаются. Поэтому ЦБ в своих действиях и регулировании финансовой системы будет сохранять осторожность.