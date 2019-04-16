Уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический рекорд

Доля россиян, которые позитивно относятся к Иосифу Сталину, впервые в этом веке превысила 50%. Согласно опросу «Левада-Центра», положительно к его деятельности относится 51% наших соотечественников, что является максимальным показателем за последние 20 лет, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом 41% участников опроса признались, что образ Сталина вызывает у них уважение, 4% – восхищаются им, 6% относятся с симпатией. Безразличие к фигуре Сталина выразили 26% респондентов. Ещё 19% граждан РФ заявили, что относятся к «отцу всех народов», а также к его деятельности крайне отрицательно.

Таким образом, в настоящее время около 70% россиян убеждены, что Иосиф Сталин не сыграл отрицательной роли в жизни страны, в том числе, 18 % респондентов убеждены, что его роль была «целиком положительной», что также является самым высоким за последние два десятилетия показателем отношения граждан РФ к деятельности вождя.